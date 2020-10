Luego de haberse hecho viral el video donde un comandante, acompañado de otros subalternos de la Policía Nacional, aparece irrumpiendo en un bar que operaba normal violando el toque de queda en el sector Los Platanitos en Santiago, la Asociación de Pastores de Santiago emplazó a dicho oficial para que pida disculpas públicas por haber sido ligero en emitir declaraciones y afirmaciones carentes de la verdad.

En conferencia de prensa, convocada por la institución religiosa, con la presencia del Rev. Dr. Osvaldo Torres presidente de la Federación de Pastores Evangélicos de la Región del Cibao FEPERCI, el pastor Richard Marte presidente de la Asociacion de Pastores de la Zona (2), y el pastor José Soriano, quien pastoreaba hacía un año en el local del suceso, quienes emplazaron al comandante de la PN a reconocer que faltó a la verdad, causando daños a la imagen de la iglesia cristiana y contribuyendo a la desinformación de los medios que se hicieron eco, hasta convertir la noticia en viral.

‘Queremos esclarecer y desmentir las difamaciones, acusaciones falsas contra la Iglesia Evangélica Pentecostal Camino de Santidad, departe del comandante que dijo que en el interior de la misma había un bar o drink para consumo de bebidas alcohólicas, de hookah, con música hasta el amanecer violando el toque de queda”, expresó enérgicamente el presidente de la Asociación en la zona.

“Dichas acusaciones de forma alegre, mal fundadas y falta de ética fueron difundidas por los medios nacionales e internacionales, y expandiéndose como pólvora”, añadió el pastor Marte.

El presidente de la FEPERCI, hizo énfasis en las afirmaciones falsas del comandante, como: “Aquí tenemos una supuesta iglesia evangélica”; “Mira que tipo de Iglesia hay aquí en plena pandemia”; “A mí me llegó la información de esa bendita iglesia que está aquí”; “Miren la iglesia, mira cuanta hookak, mira el freezer lleno de cervezas”; entre otras expresiones infundadas.

“En el local en cuestión no hay iglesia evangélica, si no que hubo una en otro tiempo (hace más de un año) y luego de entregado a su dueño, éste lo alquiló a los inquilinos actuales, los cuales pusieron El Juidero Bar and Drink”, aclararon los líderes religiosos.

Reconocieron que sí se quedó impreso en la pared arriba del local un letrero hecho a pintura con el nombre de la iglesia, que no fue borrado ni retirado al momento de entregar el local hace aproximadante un año.

El pastor José Soriano, quien estuvo operando en el local, hacía más de un año, confirmó que la congregación fue trasladada al sector El Ejido, y que funciona con toda normalidad, ajustado a todas la leyes que rigen a las iglesias cristianas en el país.

Reiteraron que el jefe inmediato del comandante en cuestión debe amonestarlo, solicitarle una explicación y disculpas públicas para resarcir los daños morales causados a la sociedad, a la iglesia, a las familias y a los mismos medios de comunicación.