El robo de cuentas de WhatsApp es una tendencia que está en crecimiento y que cada vez preocupa más y más a los usuarios de este servicio de mensajería instantánea.

Son muchos los hackers que se dedican al robo de cuentas y al ataque a través de aplicaciones que simulan ser WhatsApp. Generalmente operan cuando los usuarios cambian de teléfono móvil e importan sus datos de WhatsApp. En este momento, es la empresa la que manda un código de autenticación que debe colocarse en el nuevo equipo para así usar la cuenta.

El ciberdelincuente, que previamente consiguió los contactos de la víctima, envía un mensaje desde un número familiar para el usuario. Este lo acepta y allí cae en la trampa. Es tan sencillo como efectivo. Entonces, ¿cómo evitar que te suceda?

En primer lugar, no abras nunca tu cuenta en equipos compartidos. Verifica constantemente en qué dispositivos aparece iniciada tu sesión de WhatsApp Web.

WhatsApp nunca te pedirá información ni por llamadas, ni por mensajes de texto ni por correo. Ni siquiera te pedirá información con un mensaje dentro de WhatsApp.

No compartas nunca tu código de verificación. Por último, al recibir mensajes de números desconocidos que no tengas agendados, es mejor siempre bloquearlos y no responderlos.