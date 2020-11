La consultora de imagen Rebeca Olivet anunció en sus redes sociales la apertura de su página www.rebecaolivet.com en donde, además, realizará un webinar (seminario web) el día 5 de diciembre a las 5:00 P.M totalmente gratis para todas las personas que les interese mejorar su imagen.

En varias ocasiones ha comentado en programas de Tv y redes sociales que es de suma importancia tomar en cuenta la imagen e inclus relaciona éxito o fracaso con la imagen que proyectemos.

La especialista en imagen, Rebeca Olivet, considera que debido a que vivimos en un mundo de percepciones y que éstas se asumen y se consumen como realidades, debemos prestar especial atención a la imagen nuestra, ya que de ello depende el éxito o el fracaso personal y/o profesional.

Rebeca Olivet argumenta que la imagen es un proceso de percepción a partir del cual se genera y se establece un juicio de valor en quien o quienes la perciben, capaz de producir la aceptación o el rechazo respecto al generador de la imagen.

“La imagen pública es más que llevar un buen vestido, maquillaje o peinado, es el saber que las personas somos entes sociales y estamos expuestos a las críticas de las demás personas; y que, muchas veces las impresiones que causemos determinan la suerte final de un proyecto, porque todo depende indudablemente de los mensajes emitidos y percibidos”, dijo la experta en asuntos de imagen, Rebeca Olivet.

AXIOMAS DE LA IMAGEN

Olivet expone algunos ejes fundamentales que hay que tener en cuenta y que ella califica como axiomas de la imagen que están relacionados con la naturaleza humana. Entre estos, cita que “la imagen es una verdad que no necesita demostración”, ya que todo pasa por la vista. En este sentido, precisó que es inevitable poseer una imagen, en virtud de que todo aquello que puede ser percibido tiene una imagen.

“Luego de que tú envías sensaciones a los sentidos de los demás y los demás te captan, es inevitable que se produzca un mensaje en su mente sobre ti: eres bueno o eres malo, me gusta o no me gusta”, expuso la consultora, agregando que de ahí se deriva la importancia de cuidar la imagen.

Sostuvo Rebeca Olivet que la imagen es el camino directo hacia la credibilidad entre la coherencia entre lo que dices con palabras y sin palabras, a través de la coherencia entre lo que eres y lo que pareces ser.

Como axioma número dos, Rebeca menciona que la mayoría de nuestras decisiones la hacemos con la vista, ya que por medio de ella es que tenemos el primer contacto con la realidad. “Todo lo que los demás vean de ti va ser primordial para tomar una decisión sobre ti, de esa manera, como seas percibido por la vista de los demás va depender el éxito de lo que emprendas”, reseña Olivet.

Y finalmente, se refiere al axioma 3 como el proceso de percibir y decidir, el cual toma solo unos cuantos segundos. Añade que así somos nosotros de crueles, ya que entre 5 y 6 segundos tomamos una decisión acerca de si gustó o no gustó algo o alguien.