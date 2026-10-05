Asamblea de Nueva York reconoce a Mercedes Carmen Capellán por su liderazgo empresarial y social

El asambleísta George Álvarez destacó la trayectoria de la médica y empresaria dominicana por sus aportes al desarrollo económico, educativo y comunitario

Bartolo García

Nueva York.– La Asamblea del Estado de Nueva York otorgó un reconocimiento oficial a la Dra. Mercedes Carmen Capellán por su trayectoria como médica, empresaria y filántropa, así como por sus aportes al desarrollo económico, educativo y social. La distinción fue entregada por el asambleísta George Álvarez, del Distrito 78, acompañado del senador Luis Sepúlveda.

El pergamino destaca a Capellán como una ciudadana sobresaliente y digna de la estima de la República Dominicana y del Estado de Nueva York, resaltando además su compromiso con la creación de oportunidades y el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a su labor.

En el ámbito empresarial, la Asamblea resaltó su liderazgo en Grupo M y CODEVI, señalando que su visión ha contribuido al desarrollo económico, la generación de empleos y el progreso de familias y comunidades.

El reconocimiento también valora su labor filantrópica a través de Misión ILAC y la Fundación Madre y Maestra, desde donde ha participado en iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la educación superior y promover el desarrollo comunitario.

La proclama destaca además su participación en organizaciones vinculadas a educación, salud, desarrollo social y asistencia humanitaria, al tiempo que reconoce su influencia como referente para mujeres, jóvenes profesionales, emprendedores y futuros líderes.

“Su vida y su carrera demuestran el profundo impacto que la visión, la perseverancia, la compasión y el servicio pueden tener en las personas, las familias, las empresas y las comunidades”, expresa el reconocimiento entregado a la empresaria dominicana.

Con esta distinción, la Asamblea del Estado de Nueva York resaltó las contribuciones de Mercedes Carmen Capellán al desarrollo económico, educativo y social, así como el vínculo entre la comunidad dominicana y Nueva York mediante iniciativas como Friends of Fundación Madre y Maestra.