El Jacagüero
Nacionales

Asamblea de Nueva York reconoce a Mercedes Carmen Capellán por su liderazgo empresarial y social

Por El Jacaguero0 comentarios
Asamblea de Nueva York reconoce a Mercedes Carmen Capellán por su liderazgo empresarial y social

El asambleísta George Álvarez destacó la trayectoria de la médica y empresaria dominicana por sus aportes al desarrollo económico, educativo y comunitario

Bartolo García

Nueva York.– La Asamblea del Estado de Nueva York otorgó un reconocimiento oficial a la Dra. Mercedes Carmen Capellán por su trayectoria como médica, empresaria y filántropa, así como por sus aportes al desarrollo económico, educativo y social. La distinción fue entregada por el asambleísta George Álvarez, del Distrito 78, acompañado del senador Luis Sepúlveda.

El pergamino destaca a Capellán como una ciudadana sobresaliente y digna de la estima de la República Dominicana y del Estado de Nueva York, resaltando además su compromiso con la creación de oportunidades y el fortalecimiento de las comunidades vinculadas a su labor.

En el ámbito empresarial, la Asamblea resaltó su liderazgo en Grupo M y CODEVI, señalando que su visión ha contribuido al desarrollo económico, la generación de empleos y el progreso de familias y comunidades.

El reconocimiento también valora su labor filantrópica a través de Misión ILAC y la Fundación Madre y Maestra, desde donde ha participado en iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la educación superior y promover el desarrollo comunitario.

La proclama destaca además su participación en organizaciones vinculadas a educación, salud, desarrollo social y asistencia humanitaria, al tiempo que reconoce su influencia como referente para mujeres, jóvenes profesionales, emprendedores y futuros líderes.

“Su vida y su carrera demuestran el profundo impacto que la visión, la perseverancia, la compasión y el servicio pueden tener en las personas, las familias, las empresas y las comunidades”, expresa el reconocimiento entregado a la empresaria dominicana.

Con esta distinción, la Asamblea del Estado de Nueva York resaltó las contribuciones de Mercedes Carmen Capellán al desarrollo económico, educativo y social, así como el vínculo entre la comunidad dominicana y Nueva York mediante iniciativas como Friends of Fundación Madre y Maestra.

El Jacaguero

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Conversación

Sé el primero en comentar

Comparte tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con .

Continúa leyendo

Noticias relacionadas