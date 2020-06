Artista Keke Palmer a la Guardia Nacional de EEUU: “Marcha con nosotros”

El policía militar dijo que estaba dispuesto a acompañar la protesta, pero indicó que no podía abandonar su puesto. Como alternativa, se arrodilló junto a los manifestantes

En medio de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, La cantante afroestadounidense Keke Palmer protagonizó este martes un impactante momento en el que le pidió a los miembros de la Guardia Nacional que se unan a una protesta que se desarrollaba pacíficamente en Los Angeles.

La artista, conocida principalmente por sus papeles en la serie infantil True Jackson, VP, habló con pasión frente a los reservistas que estaban desplegados en el marco de la marcha, catalizada por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

“Tenemos gente aquí que necesita su ayuda. Aquí es cuando todos ustedes se unen con la comunidad, con la sociedad, para detener la opresión gubernamental. Punto. Los necesitamos, así que marchen con nosotros”, le espetó.

El video, grabado por la reportera Gadi Schwartz de NBC News, muestra el diálogo que, sin tensión, permitió a la cantante exponer sus argumentos y un pedido que repitió varias veces: “Marchen a nuestro lado. Trae a tu gente. Marcha a nuestro lado. Que la revolución sea televisada. Marcha a nuestro lado y muéstranos que estás aquí por nosotros. Hagámoslo. Empezamos a marchar y ustedes marchan con nosotros. Haz historia con nosotros, por favor”.

El guardia incluso se mostró dispuesto a unirse al recorrido, pero solo durante una cuadra, ya que tenía órdenes de mantenerse patrullando entre esas esquinas para proteger a los negocios.

Sin llegar a un acuerdo, otra manifestante intervino y le pidió que se arrodille, un gesto utilizado por los manifestantes para repudiar la violencia policial y que ha sido repetido por uniformados como gesto de solidaridad. El agente aceptó rápidamente y los presentes aplaudieron la escena, pero la cantante lamentó: “No es suficiente para mí”.

Posteriormente, Palmer reflexionó sobre lo sucedido, a través de su cuenta de Instagram. “A los 26 años, estoy mirando y presenciando una revuelta física, y es una revuelta a una escala que no pensaba que nunca iba a ver. Para aquellos que no estén mirando lo suficientemente cerca, todo lo que verán es saqueo, o gente a la que no le importa el movimiento, o anarquía sin movimiento. Pero lo que veo es una sociedad que responde al opresor sobre cómo el opresor nos ha respondido a nosotros”, comentó.

Sobre el racismo en Estados Unidos, aseguró: “Es sobre lo que se construyó el país: esclavitud, opresión sistemática, luego opresión de los votantes, opresión de las mujeres, un sistema educativo deficiente por lo que estás intencionalmente desinformado, opresión financiera”.

Según consideró, la población no puede soportar mucho y es necesaria una “reforma del gobierno que exija leyes y nuevas leyes que den a luz el futuro de nuestros hijos”.

“Merecemos un nuevo sistema porque el viejo fue creado para oprimirnos”, añadió. infobae.com