Arroyo Barril se estrena como terminal de cruceros el 24 de noviembre con el MSC Opera

La nueva terminal de Samaná proyecta recibir unos 220 mil pasajeros durante 2027 y elevar esa cifra hasta aproximadamente 450 mil en 2028, según Mauricio Hamui, CEO de ITM

Bartolo García

Samaná.– El puerto de Arroyo Barril iniciará oficialmente sus operaciones el 24 de noviembre de 2026 con la llegada del crucero MSC Opera, que transportará alrededor de 2,000 pasajeros, informó Mauricio Hamui, CEO de ITM, empresa encargada de la gestión de la terminal.

Durante una entrevista con Moisés González, de Despertar Nacional, Hamui destacó el impacto económico y social que tendrá la entrada en funcionamiento del puerto para Arroyo Barril y toda la provincia de Samaná, al tiempo que valoró las obras de infraestructura ejecutadas para preparar la zona ante el aumento de cruceristas.

El ejecutivo resaltó el plan de reconstrucción vial impulsado por el Ministerio de Turismo y señaló que fue iniciada una segunda fase de trabajos con una inversión superior a RD$88 millones, destinada a intervenir más de cinco kilómetros de calles, contenes y aceras.

Hamui afirmó que uno de los objetivos del proyecto es integrar a la comunidad, generar empleos y dinamizar la economía local, además de fortalecer la posición de Samaná dentro de la oferta turística de República Dominicana.

El MSC Opera será la primera embarcación en tocar la nueva terminal, mientras posteriormente se esperan barcos de mayor capacidad. Entre ellos figura el Legend of the Seas, cuya llegada está prevista para el 7 de enero de 2027, con capacidad para unos 7,600 pasajeros.

De acuerdo con Hamui, la terminal prevé movilizar alrededor de 220 mil pasajeros en 2027 y cerca de 450 mil en 2028, cifras que reflejan la expansión prevista de la actividad de cruceros en Arroyo Barril durante sus primeros años de operación.

El ejecutivo explicó que el proyecto no se limita a la construcción de un muelle, sino que contempla áreas de entretenimiento y coordinación con las autoridades para preparar a Samaná ante una mayor llegada de turistas, con la meta de consolidar a Arroyo Barril como un nuevo punto estratégico del turismo de cruceros en República Dominicana.