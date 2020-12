El sábado 12 de diciembre se vio a un hombre trepando en el ala de un Boeing 737 de Alaska Airlines mientras el avión estaba en la pista esperando el despegue, en Estados Unidos. Después de trepar un poco por el ala e intentar escalar su extremo, cayó al suelo y fue detenido por los funcionarios del aeropuerto. Si bien estoy seguro de que tenía una explicación perfectamente lógica de por qué decidió hacer esto, aún no se ha hecho pública.

Parece que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, saltó una cerca perimetral alrededor del Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas, Estados Unidos, y se dirigió a la pista. Por lo visto, la seguridad no parece ser demasiado estricta alrededor de esas pistas.

FRIEND: Ummm, this just happened in Vegas.

ME: What?

FRIEND: Sending video. We’re safe though, right?

Thoughts: How the fuck did he get on to the ramp? pic.twitter.com/zYcmxN1r4V

— the First Lo-el 🎄 (@limadeltaflies) December 13, 2020