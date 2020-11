Decenas de personas fueron arrestadas este miércoles en Nueva York durante manifestaciones en Manhattan en rechazo a la Administración de Donald Trump y en las que pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Sobre las 8 pm (hora del este), los manifestantes recorrían las calles aledañas al parque Washington Square Park, en la zona suroeste de la Gran Manzana, al grito de “No Trump, No KKK (Ku Klux Klan), No Facist USA” y “No hay justicia, no hay paz. Maldita policía racista”, cuando los agentes, montados sobre bicicletas, arrestaron a varios de ellos por estar ocupando la calzada.

Tras dispersarse buena parte del grupo, cerca de medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes a la altura de la calle West 8 con la Quinta Avenida, donde comenzaron a cargar contra ellos e iniciaron detenciones de los ciudadanos, que participaban en una protesta pacífica.

“Shame on You, The World is Watching” (Te debería dar vergüenza, el mundo te está observando), coreaban poco antes de ser arrestados.

Se vivieron además momentos tensos cuando otros manifestantes quemaron varias bolsas de basura amontonadas en las calles, que los bomberos acudieron a apagar rápidamente.

Mientras, otra protesta marchaba por las avenidas de la zona central de Manhattan, flanqueada por agentes, donde se proclamaban lemas contra “todo el sistema”. “No se trata de quién esté en la Presidencia”, decía uno de los manifestantes que cubría la mitad de su rostro con un pañuelo negro y que no se quiso identificar.

Los arrestos se producen después de que el comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, advirtiera ayer martes de una política de “cero tolerancia” ante actos violentos tras las elecciones presidenciales.

“A todos los neoyorquinos: hay una multitud de policías en las calles, y va a haber tolerancia cero (frente a eventuales disturbios)”, dijo Shea en declaraciones a los medios. “No puedo ser más claro, tolerancia cero”, insistió el alto cargo de las fuerzas de seguridad.

A primera hora de la tarde, cientos de personas más se concentraron en las escaleras de la céntrica Biblioteca de Nueva York, en la Quinta Avenida de Manhattan para denunciar los intentos de Trump de frenar el escrutinio en dos estados clave.

Manhattan protest, 2nd Ave @ 23rd St pic.twitter.com/d0M5mm5ufT — Jay (@shull_jay) November 5, 2020

Entre los leones que guardan las puertas del centenario edificio, organizaciones obreras, inmigrantes y políticas se dieron cita para mostrar su rechazo a la petición del equipo electoral de Trump de recontar los votos en el estado de Wisconsin y las amenazas de solicitar ante los tribunales la detención del escrutinio en Michigan y Pensilvania.

Mientras que las fuerzas de seguridad de Nueva York permanecen alerta, este lunes, en la víspera de las elecciones, un elevado número de comercios del centro de la ciudad, especialmente en la Quinta Avenida y alrededor de Times Square, se blindaron ante posibles disturbios y saqueos como los que se vivieron a finales de mayo y principios de junio tras la muerte a manos de un agente de George Floyd en Minnesota.

El aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, suma 264 delegados en el Colegio Electoral y está a un paso de lograr los 270 compromisarios que dan las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 que acumula Trump.

El camino a la Casa Blanca para el demócrata pasa por conquistar al menos uno de los cuatro estados clave que quedan en juego: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Nevada.