El periodista Daniel García Archibald director de Información y Prensa del Gobierno reveló aquí el sábado que siguen apareciendo botellas en esa dependencia como remanencia de los gobiernos del PLD y que se sigue trabajando para limpiar y transparentar la nómina eliminando a los periodistas zombis y fantasmas que todavía quedan y se van detectando.

Dijo que algunas críticas contra el Gobierno y el trabajo de la Dirección de Prensa vienen de aquellos que se sentían muy bien y disfrutaban de todos los beneficios sin trabajar.

“Al nosotros llegar y se cortó por todos los lados, obviamente todos esos iban a comenzar a tirar la bomba alegando que no falta o no hay comunicación y otras, pero la comunicación la querían para ellos”, añadió hablando en una entrevista con este reportero el sábado último.

El funcionario se reunió con casi un centenar de periodistas, reporteros, comunicadores, entre estos locutores y blogueros en la sede del consulado dominicano para intercambiar impresiones sobre el trabajo periodístico en la diáspora, diciendo que fue instruido para ello por el presidente Luis Abinader.

Al preguntársele cuántas botellas fueron encontradas en la Dirección de Prensa de la presidencia, respondió que “todavía estamos contando”.

Pero añadió que no podía dar un número exacto de esas botellas que no tenía a mano y no le gusta decir números por decirlo.

“Había mucha gente que estaba de más”, subrayó.

Archibald se refirió a los que llamó periodistas “zombis” y “fantasmas” que cobraban sin tener medios y sin ser periodistas.

“Si hubieran sido periodistas no hubiese habido problemas, el problema es que no son periodistas, eran zombis y no como tú, que eres periodista”, dijo.

Al hablar del trabajo de la dependencia que dirige, Archibald expuso que se está haciendo un trabajo tan grande que el presidente hoy (sábado), que todo lo ocurrido con el presidente Abinader en las reuniones con las juntas de vecinos de San Luis y San Isidro y otra en el hotel Hamaca del balneario Boca Chica en Santo Domingo fueron conocido en minutos por el país y a nivel internacional a través de todos los medios, mientras él se encontraba en Nueva York.

“Si buscas en los medios, encontrarás las publicaciones de lo que le dijeron al presidente de la república, todos los presidentes de las juntas de vecinos y lo que le reclamaron, la respuesta que les dio el presidente, la cantidad de millones que se están invirtiendo en esos municipios de la provincia de Santo Domingo y todo eso, lo vas a ver en los medios y es parte del trabajo que se hace en la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia”, explicó.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es comunicar lo que hace el Gobierno porque tu como comunicador sabes que lo que no se comunica es como no se hiciera”, añadió Archibald.

“Y la gallina que no cacarea el huevo, nadie sabe que lo puso”, dijo jocosamente el funcionario.

Por Miguel Cruz Tejada