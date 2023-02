Apuestan a la investigación e integración de la comunidad como base para la construcción de políticas públicas exitosas en materia de salud

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La investigación, la humanización del ejercicio médico y el involucramiento de la comunidad son factores claves para lograr políticas de salud orientadas hacia la prevención y el bienestar de la ciudadanía. Así coincidieron los panelistas en el panel de lanzamiento de la masterclass “Médico de Familia, pieza esencial para el Sistema de Salud”, organizado por SOMOS COMMUNITY CARE junto a la Fundación Dr. Ramon Tallaj.

Durante el panel la doctora Marija Miric, directora de Two Oceans in Health, destacó cómo la investigación médica se ha alejado del estereotipo de un profesional con bata blanca encerrado en un laboratorio, para convertirse en un agente activo dentro del campo y que promueve la participación de los sujetos de investigación.

Asimismo, valoró positivamente la realización de eventos como el panel, ya que muestra el resurgir de la medicina comunitaria, cuya importancia radica en que dicha área representa ese retorno al vínculo más hermoso del ejercicio de la profesión médica: la relación estrecha del profesional de la salud con su comunidad.

En ese sentido, destacó el compromiso de Two Oceans in Health con el empoderamiento de las comunidades de República Dominicana, a través de iniciativas y proyectos de investigación que tienen como eje central la participación de los comunitarios, logrando obtener la data y las herramientas que le permiten transformar sus espacios:: “No es un conocimiento estéril, sino que involucramos a las comunidades en la construcción y deconstrucción de su propia realidad social en salud”.

El doctor Eddy Pérez-Then, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana (O&Med), Asesor Especial del Gabinete de Salud y presidente de Two Oceans in Health, indicó que la investigación es el eje principal para transformar todo sistema de salud y resaltó que desde el Gobierno, las autoridades se han preocupado por apoyarse en la evidencia para hacer política de salud, lo que se traduce en el bienestar de la población y en, en el caso particular de la gestión del COVID-19, en el reconocimiento de numerosos países debido al éxito de República Dominicana en la gestión de la pandemia y en el proceso de reapertura de la economía.

Con respecto a los retos de la medicina actual, la doctora Miric indicó que uno de los desafíos que presenta el futuro de la medicina es el avance acelerado de la tecnología, lo que presenta la ventaja de que cada vez más contamos con soluciones rápidas y precisas a enfermedades y problemas

“En las últimas seis décadas en la salud ha pasado algo muy similar a lo que ha pasado en general en la sociedad, y es que la tecnología se ha desarrollado a veces más rápido de lo que nosotros como seres humanos podemos asimilar”, manifestó Miric.

Ante esta realidad, es necesario contar con programas de capacitación continua y ofrecer a los profesionales de la salud dominicanos los insumos y herramientas que le permitan realizar un trabajo digno en cada uno de los centros de salud en los que se desempeñan.

Sobre Masterclass Médico de Familia, pieza esencial para el Sistema de Salud

El panel contó con la participación del doctor Ramon Tallaj, presidente de la Junta Directiva de SOMOS Community Care; Eddy Pérez Then, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana O&M (O&Med), presidente de Two Oceans in Health y Asesor Especial del Ministerio de Salud Pública en Materia de COVID-19; Marija Miric, directora ejecutiva de Two Oceans in Health; Elsa Camilo, representante del Ministerio de Salud Pública; Marcos Núñez, decano Facultad Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y presidente de FEPAFEM/PAFAMS.

Asimismo, Shamelle López, presidente Asociación Americana estudiantes de Medicina Intec; Rubén Vásquez, vicepresidente Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria y Michael Hermosa, COO Project IMG. El doctor William Duke, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), fue el moderador.