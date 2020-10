Apresaron anoche a los artistas urbanos Shelow Shaq y Musicólogo y a los músicos del cantante urbano Omega porque estaban amenizando una fiesta, en Tamboril en franca violación al toque de queda y a las medidas de distanciamiento por el COVID-19, informó el fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el cantante Omega no fue apresado porque no había llegado al lugar y sólo estaban sus colaboradores. Las autoridades no precisaron si los músicos de Omega estaban en acción al momento de la intervención, que se produjo pasada la noche del viernes.

La fiesta se realizaba en una residencia ubicada en la avenida principal de Tamboril, cuyo propietario, Ariel Morillo, se encuentra prófugo.