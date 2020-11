Apple ha enviado a China los primeros prototipos del iPhone plegable que planea poner a la venta en septiembre de 2022, según publica el Economic Daily.

El periódico chino cita a fuentes de la cadena de suministro de Apple afirmando que la compañía ha enviado a Foxconn (la empresa que fabrica el iPhone) una serie de prototipos de pantalla plegable con fines de prueba.

Uno de los objetivos de esta prueba sería evaluar el uso de paneles OLED o microLED como tecnología de pantalla del primer iPhone plegable, ya que la elección de una u otra tecnología afectará directamente al método de ensamblaje del dispositivo una vez que entre en producción.

También se dice que Apple ha pedido a Foxconn realizar más de 100.000 pruebas de apertura y cierre para evaluar la resistencia de la bisagra del iPhone plegable. Esas son entre tres y cinco veces más pruebas de las que se realizan en portátiles.

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.

Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020