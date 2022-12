Aperturan Empresa Design and Build By Javier Rafel, SRL

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo, RD.- Los principales ejecutivos de la empresa Design and Build By Javier Rafel, SRL, realizaron un cóctel con amigos, proveedores, clientes y ejecutivos de los medios de comunicación. Dos fueron las razones del esperado encuentro: la primera era dar la bienvenida a la Navidad como lo hacen año tras año desde 3g-office RD, y por otro lado anunciar y hacer oficial el lanzamiento de Design and Build By Javier Rafel, SRL empresa parte del grupo como lo es 3g-office RD que desde el 2018 vienen trabajando juntas.

Fer Figheras, Romina Santroni y Gabriele Di Zio

Javier Rafel, Ceo de la empresa, se dirigió a los asistentes agradeciéndoles la participación de los mismos al evento, reafirmando el voto de confianza que depositan sus clientes al grupo de empresas.

Design and Build By Javier Rafel SRL, surge de la necesidad de explorar nuevos sectores de la arquitectura y construcción más allá del workplace que hacen desde 3g-office RD, como lo es el residencial, turístico, industrial, zonas francas y demás áreas del diseño y la construcción.

Eduardo Helu y Ginny Heinsen

“Somos un grupo de profesionales de la arquitectura y construcción con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Design and Build By Javier Rafel, el enfoque principal se centra en el usuario y sus necesidades captando sus preferencias para brindarles soluciones originales, sostenibles, accesibles, funcionales y sobre todo de una muy alta calidad” señaló Javier Rafel.

Annie Kang y Marcos Ortega

El gran encuentro finalizó dando las gracias por la complicidad de esa hermosa noche especial en donde oficialmente la empresa, hizo su presentación, siendo los protagonistas el público asistente.

Sobre Design and Build By Javier Rafel, SRL:

Nuestra responsabilidad social forma parte de nuestro ADN: es el compromiso que tenemos con el medio ambiente en el que nos desenvolvemos y con la sociedad de la que formamos parte.

Brindamos a nuestros clientes soluciones funcionales, adecuadas e innovadoras mediante nuestros servicios de diseño, construcción y mantenimiento en la realización de proyectos.

Destacándonos por la excelencia en cada uno de nuestros proyectos. A la vez distinguiéndonos por ser una empresa en el área de diseño y construcción que ofrece soluciones y certificaciones sostenibles, comprometidos con la sociedad a la conservación del medio ambiente y el patrimonio histórico