APAP sorteará más de RD$40 millones y 10 apartamentos en nueva edición del Cero de Oro

La tradicional campaña de ahorro realizará cuatro sorteos entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 y premiará a 110 socios ahorrantes y clientes

Bartolo García

Santo Domingo.– La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció una nueva edición de su tradicional campaña Cero de Oro, que este año distribuirá más de RD$40 millones en premios, incluyendo 10 apartamentos, como parte de su iniciativa para incentivar el ahorro entre sus socios y clientes.

La campaña se desarrolla bajo el concepto “Cero de Oro de APAP, la fiesta del ahorro” y busca reconocer el esfuerzo de quienes mantienen una disciplina financiera para alcanzar metas personales y familiares, explicó Pedro Durán, vicepresidente senior de Negocios de la entidad.

Pedro Durán, vicepresidente Senior de Negocios APAP

Durán informó que los participantes podrán generar boletos mediante el incremento y mantenimiento de balances, la apertura de nuevos certificados y la reactivación de cuentas, modalidad que otorgará el doble de oportunidades en este último caso.

Asimismo, los clientes pertenecientes al programa de confianza Somos recibirán el doble de boletos tanto en sus cuentas de ahorro como en los certificados de depósito, de acuerdo con la mecánica anunciada por APAP.

Los participantes podrán consultar la cantidad de boletos acumulados a través de la aplicación móvil de APAP, además de los canales tradicionales disponibles en las sucursales y el centro de contacto de la institución financiera.

La promoción contempla cuatro sorteos que se realizarán en noviembre y diciembre de 2026, así como en enero y febrero de 2027, durante los cuales serán seleccionados los ganadores de los distintos premios incluidos en esta edición.

En total, 110 socios ahorrantes y clientes serán premiados en el Cero de Oro, mientras que las bases y condiciones de la promoción estarán disponibles para consulta en las redes sociales y la página web de APAP.