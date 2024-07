Apagón informático global afecta a bancos, aeropuertos y más

Pantalla Azul de la Muerte: Incidente con Antivirus de CrowdStrike Provoca Fallos en Microsoft

Un apagón informático global ha causado interrupciones significativas en aerolíneas, bancos y otros sistemas críticos en diversas partes del mundo. El problema se originó debido a una actualización defectuosa en el antivirus de la firma de ciberseguridad CrowdStrike, que provocó fallos en los usuarios de Microsoft.

Impacto Global Los servicios informáticos de Microsoft, incluyendo plataformas de computación en la nube y Microsoft 365, sufrieron interrupciones que dejaron a miles de usuarios sin acceso. Según The Wall Street Journal, muchos se encontraron con la temida ‘pantalla azul de la muerte’. Las alarmas sobre fallos técnicos se encendieron primero en Australia y luego se extendieron a Europa, EE.UU., y Asia.

HAPPENING NOW: A catastrophic software failure is taking IT systems down across South Australia. It is understood the outage is impacting computers running on Microsoft software such at banks and airports. Customers are paying with cash and facing long queues at Adelaide… pic.twitter.com/Vr8V6i5AKE