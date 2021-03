Bueno pide a todos los pequeños comerciantes de Washington Heights-Inwood que califiquen aplicar para la segunda ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para propietarios de pequeñas empresas y llama a todos los sectores de la comunidad respaldar a todos los comerciantes del área

El presidente de la junta comunitaria # 12 y de la Cámara de Comercio de Washington Heights- Inwood, hizo un llamado a todos pequeños comerciantes miembros de la organización que califiquen, aplicar para la segunda ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para propietarios de pequeñas empresas. Bueno dijo que existe un acuerdo entre los legisladores de ambas cámaras en el congreso de los Estados Unidos para extender el plazo de las aplicaciones hasta el 31 de mayo 2021 en lugar de la primera fecha de finalización el 31 de marzo 2021.

Según reporta el medio de comunicación político com, los legisladores sénior de la Cámara y el Senado llegaron a un acuerdo para extender el Programa de Protección de Cheques de Pago por dos meses en medio de una creciente preocupación de que el 31 de marzo la expiración del histórico plan de rescate de pequeñas empresas privará a muchos empleadores de la ayuda.



El acuerdo anunciado por primera vez por la presidenta de la Cámara de Representantes para Pequeñas Empresas, Nydia Velázquez (DN.Y.) y el representante Blaine Luetkemeyer (R-Mo.), El principal republicano del comité, retrasaría el plazo de solicitud de préstamo del PPP hasta el 31 de mayo. Autoridad de la Administración de Pequeñas Empresas para continuar procesando las solicitudes pendientes durante 30 días después de esa fecha.

“Nuestras organizaciones están disponibles para orientar a todos los pequeños comerciantes del área. Juntos saldremos de estas dos pandemias como es la del Covid 19 y la económica. Esto es muy importante para todos nosotros. Esta extensión nos da más tiempo para prepararnos y queremos que todos los que clasifiquen apliquen a los préstamos en la segunda ronda. Estamos lanzando una campaña de apoyo a los pequeños comerciantes de nuestras vecindades. Necesitamos que la comunidad apoye más a los pequeños comerciantes que son sus verdaderos aliados en todas las circunstancias. Son nuestros hermanos en las vecindades y tienen que permanecer con el apoyo de todos”, dijo Eleazar Bueno

Cabe recordar que el pasado fin de semana, el Senado de los Estados Unidos aprobó el Plan de Rescate Estadounidense, que incluye $28.6 mil millones para el alivio de los restaurantes dedicados a ayudar a salvar innumerables pequeñas empresas y empleos. Este es un hito increíblemente importante para obtener subvenciones para restaurantes que les ayuden a pagar el alquiler, la nómina, los gastos de proveedores y más.

Mas del Segundos préstamos del PPP

Si han recibido previamente un préstamo PPP, algunas empresas pueden ser elegibles para un segundo préstamo PPP.

Visite: https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-asistencia-por-coronavirus/programa-de-proteccion-de-pago/segundos-prestamos-del-ppp

El Programa de protección de pago concluye el 31 de marzo de 2021. Todas las entidades elegibles pueden solicitarlo hasta ese entonces, a través de un prestamista participante.

Detalles sobre el préstamo

El Programa de protección de pago (PPP, por sus siglas en inglés) ahora permite a ciertos prestatarios elegibles que previamente recibieron un préstamo PPP solicitar un segundo préstamo PPP, bajo los mismos términos generales de su primer préstamo PPP.

Los segundos préstamos PPP pueden ser usados para ayudar a financiar los costos de nómina, incluyendo beneficios. Los fondos también pueden utilizarse para pagar los intereses de la hipoteca, el alquiler, los servicios públicos, los costos de protección de los trabajadores relacionados con el COVID-19, los costos de los daños a la propiedad no asegurados causados por un saqueo o vandalismo durante el año 2020, y ciertos costos y gastos de los proveedores para las operaciones.

Monto máximo del préstamo y aumento de la asistencia para los negocios de servicios de alojamiento y alimentación

Para la mayoría de los prestatarios, el monto máximo de un segundo préstamo PPP es 2.5 veces el promedio mensual de los costos de nómina de 2019 o 2020, hasta $2 millones. Para los prestatarios del sector de Servicios de Alojamiento y Alimentación (use NAICS 72, solo en inglés, para confirmar), el monto máximo de préstamo para un segundo préstamo PPP es 3.5 veces el promedio mensual de los costos de nómina de 2019 o 2020 hasta $2 millones.

Quién puede ser elegible

Un prestatario es generalmente elegible para un segundo préstamo PPP si el prestatario:

• Recibió previamente un primer préstamo PPP y utilizará o ha utilizado el monto total solo para los usos autorizados

• No tiene más de 300 empleados; y

• Puede demostrar al menos una reducción del 25 % de los ingresos brutos entre trimestres comparables en 2019 y 2020

Cómo y cuándo solicitarlo

Las pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro con menos de 20 empleados y los propietarios únicos pueden solicitar segundos préstamos PPP desde el 24 de febrero hasta el 9 de marzo de 2021. El programa estará abierto a todas las entidades elegibles del 10 de marzo al 31 de marzo de 2021.

Lender Match le puede ayudar a encontrar un prestamista participante. También puede ver a todos los prestamistas cerca a usted en un mapa. Todos los segundos préstamos PPP tendrán las mismas condiciones, independientemente del prestamista o del prestatario.

Si desea comenzar a preparar su solicitud, puede descargar la muestra en español de la solicitud del Programa de protección de pago para ver la información que se le pedirá cuando tramite su solicitud en inglés con un prestatario:

• Muestra de la solicitud para prestatarios solicitando un segundo préstamo bajo el Programa de protección de pago (actualizado al 8 enero 2021)

• Formulario de solicitud para un segundo préstamo PPP para declarantes bajo el Anexo C usando ingresos brutos (en inglés, publicado 03/03/21)

Materiales suplementarios

• Resumen de los puntos principales de un segundo préstamo PPP

• Preguntas más frecuentes de prestamistas y prestatarios (en español) 9/12/2020

• Preguntas más frecuentes de prestamistas y prestatarios (solo en inglés) actualizado el 03/03/21

• Segundos préstamos PPP: Cómo calcular la reducción de ingresos y los montos máximos de los préstamos, incluyendo qué documentación proporcionar 19-01-21

• Preguntas más frecuentes para organizaciones religiosas que participen en el PPP y en el Programa de préstamos de desastre por daños económicos (EIDL)

• PPP: Mitos vs. realidad

• Elegibilidad entre programas de opciones de alivio del coronavirus de la SBA

Normas de afiliación (solo en inglés)

• Normas de afiliación del Programa de Protección de pago

• Norma final provisional para los reglamentos de afiliación aplicables

Prestatarios actuales

Los prestamistas suelen decidir cuándo presentar las solicitudes de préstamos individuales a la SBA. Por lo tanto, cualquier pregunta o duda sobre la solicitud de un préstamo individual debe dirigirse a su prestamista.

Los prestatarios quienes ya tienen una solicitud presentada a la SBA por su prestamista pueden crear una cuenta en el Sistema Financiero de Acceso al Capital de la SBA (o CAFS, por sus siglas en inglés) para supervisar el estado de su préstamo. Obtenga instrucciones, en español, para la de inscripción y acceso a una cuenta.

Si no está seguro del estado de su préstamo, o si su solicitud de préstamo ha sido marcada debido a irregularidades en los datos, póngase en contacto con su prestamista para obtener más información.