tra de las parejas del momento dice adiós a su relación, se trata de Anuel y Karol G, así lo reportó el Programa Primer Impacto.

Aunque la pareja no ha confirmado la ruptura, se han mantenido muy alejados en las redes sociales. Karol G pasó San Valentín y su cumpleaños en República Dominicana y en ningún momento se le vio con el boricua.

“Los Bebecitos” era una de la pareja más querida de la farándula, por lo que sorprendió los últimos post publicado por Anuel donde cantaba la canción de Bad Bunny y Rosalia “Ya me ha pasado que me han ilusionado, ya me ha pasado que me han abandonado “.