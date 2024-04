Antony Blinken aterrizó en Shanghái para comenzar su visita oficial a China

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha llegado a Shanghái (China) en una visita que puede venir acompañada de una fuerte advertencia de Washington a Pekín, lo que podría agudizar aún más las tensiones entre los dos gigantes económicos.

Se espera que el alto funcionario estadounidense se reúna con las autoridades locales y representantes empresariales de esta ciudad oriental antes de partir hacia la capital, Pekín, donde prevé mantener una serie de reuniones con dirigentes chinos.

La visita de tres días incluirá conversaciones con el ministro de Exteriores, Wang Yi, en las que abordarán cuestiones sobre la situación en Taiwán y Oriente Medio, así como las relaciones entre China y Rusia. No se excluye la posibilidad de una reunión con el presidente Xi Jinping.

En los últimos días, algunos medios estadounidenses sugieren que Blinken podría trasladar una advertencia a Pekín para que deje de apoyar la industria de defensa rusa.

.@SecBlinken is in Shanghai – the first stop on his visit to the People’s Republic of China this week. His visit is part of our ongoing effort to make progress on key issues and address bilateral, regional, and global challenges. pic.twitter.com/ErPCLvs7hL