Antonio Acosta refrenda llamado de Gilberto, Ozuna y Garibaldi sobre necesidad de regresar al juego limpio en el COD  

Se defiende de acusaciones sobre deuda de 28 millones; dice su gestión fue ahogada económicamente desde el Ministerio Deportes



SANTO DOMINGO. El ex presidente del Comité Olímpico Dominicano, Antonio -Colin- Acosta, refrendó el llamado de Gilberto García, Willian Ozuna y Garibaldi Bautista, sobre la imperiosa necesidad de que el “Juego Limpio” vuelva a ser la norma en el COD.

En tal sentido, el también presidente de la Federación Dominicana de Lucha hizo suyos los pronunciamientos de los tres dirigentes, quienes han exhortado a sus compañeros presidentes de federaciones a ejercer un voto crítico y de conciencia en las elecciones del miércoles 2 de diciembre donde se escogen las próximas autoridades del ente olímpico nacional.

Acosta consideró que sus colegas federados tendrán una oportunidad de oro de encauzar el rumbo del movimiento olímpico dominicano y restaurar la credibilidad perdida desde el último proceso eleccionario celebrado el 1 de diciembre del 2022.

Los primeros en pedir a sus iguales ejercer un voto de conciencia fueron los presidentes de las federaciones de Judo y Levantamiento de Pesas, Gilberto García y Willian Ozuna, quienes se presentarán como candidatos a la presidencia y la secretaría general del COD en las elecciones de diciembre venidero.

El llamado de los destacados dirigentes García y Ozuna ha sido refrendado este martes por el presidente del Comité Olímpico y titular de la Federación Dominicana de Softbol, ingeniero Garibaldy Bautista, quien también estaría corriendo por la reelección presidencial.

“Me uno al llamado de los candidatos a la presidente y la secretaría general, Gilberto García y Willian Ozuna, a la cual el vigente presidente del Comité Olímpico se ha sumado, que lo hacen por los resultados de las pasadas elecciones donde el jugo limpio fue burdamente sustituido por la compra de voluntades, la sugestión a los dirigentes y el ofrecimiento de cargos para que votaran por quienes hoy conforman el Comité Ejecutivo del COD”, afirmó Colin.

Acosta, quien dirigió la institución entre el 2021 y el 2022 para completar el periodo iniciado por Luisín Mejía, aseguró que en el olimpismo nacional no se puede ni se debe repetir una acción tan nefasta como la ocurrida hace cuatro años.

“Lo ocurrido en el pasado reciente fue una acción grotesca de parte de quienes la ejecutaron a la vista de todos y de una manera vulgar y abusiva contra el movimiento porque se violentaron todas las normas establecidas y la ética del movimiento olímpico dominicano”, remarcó Acosta.

Defiende su gestión

En otro orden, Colin Acosta se defendió de las acusaciones, vertidas en el mismo documento enviado a los medios de comunicación, por el ingeniero Garibaldi Bautista, quien afirmó que en su gestión se sanearon las cuentas del Comité Olímpica dejadas por el su antecesor.

Acosta reconoció que durante su permanencia al frente del COD acumuló una deuda de 28 millones, pero afirmó que la misma fue producto del ahogamiento económico a que fue sometido por el entonces ministro de Deportes, Francisco Camacho, “alentado por quienes querían asumir la dirección de la institución, que hoy dirigen”.

“Sobre la deuda de los 28 millones, si fuera así, quiero manifestar y reiterar que el ex ministro de Deportes, con la anuencia de parte de sus patrocinados que hoy dirigen el Comité Olímpico, suspendieron por ocho meses la asignación mensual que Miderec destina al COD, ahogando a dicha institución. A pesar de eso, pudimos seguir ofreciendo servicios a las federaciones, incluyendo en el Albergue Olímpico, cuya administración se nos entregó en la anterior gestión”.

Agregó que “antes de irnos hicimos todas las diligencias posibles, y días después de nosotros salir del COD, le llegó una partida de 20 millones de pesos, quedando solo la deuda en ocho millones. Pero tienen que entender que a pesar de ocho meses sin recibir la debida asignación de Ley, pudimos manejar esa crisis pagando empleados y servicios en el Albergue y dándole las facilidades a las federaciones y a los atletas”.

“Entendemos que hay que hacer un llamado al juego limpio para que no se repita lo sucedido en las elecciones pasadas, y que los presidentes de federaciones voten con conciencia, que no se dejen maniatar, chantajear, ni que le compren su voto con promesas y prebendas. Este es un movimiento que tiene conciencia y no se puede permitir que sigan dañando su pulcritud, por lo que el juego limpio como filosofía de Pierre de Coubertin, debe prevalecer”, concluyó Antonio Acosta.