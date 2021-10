El empresario Ángel Rondón Rijo, condenado a ocho años de prisión por los delitos de corrupción, soborno y lavado de activos, manifestó este viernes que anoche había comenzado a diligenciar citas, pero que ya no quiere ver ni juntarse con nadie “ni funcionarios actuales ni anteriores”.

“Anoche yo con mi hijo empecé a hacer algunas citas que quería ver a tal o a quien, pero voy a retirarme yo no quiero ver a nadie, ni me quiero juntar con nadie tampoco, ni funcionarios actuales, ni funcionarios anteriores, no, no, no”, indicó.

Rondón Rijo agregó: “tengo que llegar con mis abogados de aquí es para adelante, si puedo aportar nuevas pruebas si puedo aportar nuevos testigos lo voy a hacer y no voy a retirar y lo voy a decir públicamente: a las personas que mi hijo llamó que yo quería ver, ya yo no quiero ver a nadie”.

Sostuvo que en los próximos días apelará la sentencia, ya que hay que demostrarle quiénes son los sobornados.

“En las próximas horas, próximos días, con mis abogados esperaremos que salga ya la sentencia definitiva y yo estoy seguro que la vamos a apelar, de eso no hay dudas, porque a mi hay que demostrarme quiénes son los sobornados”, indicó.

En una entrevista por la vía telefónica en el programa El Sol de la Mañana, de Zol FM, Rondón Rijo se preguntó si él se autosobornó.

“Esa sentencia todavía no estoy en capacidad de decir exactamente el elemento de sobornos y sobornados, ese término como que no lo conozco, porque entonces, yo me autosoborné”, sostuvo.