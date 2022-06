• Conectan jonrones Tavárez, Orozco y Uriarte, para romper una racha de cinco

derrotas seguidas

Durango, Dgo. (Prensa Generales / José Manuel García).- Con base en el

poder, Durango explotó y rompió de tajo una racha de cinco derrotas.

Jonrones de Aneury Tavárez, Juan Uriarte y Manny Orozco, dieron una

victoria de 18-13 a Generales de Durango sobre Tigres de Quintana Roo, con

lo que evitaron la limpia.

Los pupilos de Joe Álvarez jugarán este viernes en la casa de los Mariachis de

Guadalajara, con el debutante, Víctor Buelna, en la loma de los disparos.

Después de estar silenciados por dos días seguidos, explotaron los cañones de

La Tropa y fue desde la primera ronda, cuando Aneury Tavárez pegó su

jonrón 16 ante el derrotado, Marco Carrillo.

Los de casa explotaron con cinco en la segunda, en donde amarraron el

marcador. Juan Uriarte trajo las dos primeras al dar un sencillo, para que

anotaran Manny Olloque y Michael Robles. Javy Sánchez remolcó a Uriarte

con un doblete.

El “Bombardero”, Alberth Martínez, mandó a dos más al plato, tras dar hit

izquierdo.

Tiago da Silva colgó dos ceros y en la tercera le anotaron una vez, para dar

paso a Edwyn Valle. El brasileño cada vez se ve mejor en la loma.

Pero sus compañeros estaban dispuestos a ayudarlo al máximo y anotaron tres

más, con doblete de Robles, además de sencillos de Alfredo López y Tavárez.

Tigres hizo dos en la apertura de la cuarta, tras doble remolcador de Lázaro

Hernández y bola ocupada de Jorge Rivera, pero los de casa respondieron con

tres más en el cierre.

El poderío local se hizo presente, cuando Manny Orozco pegó su cuarto jonrón

de la campaña. Uriarte encontró en las bases a Robles y la sacó por el callejón

derecho-central.

En la quinta pusieron la pizarra 14-3, con sencillos remolcadores de Martínez y

Orozco. En la sexta anotaron cuatro más, en lo que se convirtió en una

masacre.

•

El emergente, Óscar Sanay, produjo una con doble, Tavárez trajo otra con

imparable y Martínez empujó una más con doblete. Héctor Gómez conectó su

primer hit desde que regresó, y fue un doblete remolcador.

Los bengalíes atacaron con cinco en la octava, pero no les alcanzó, a pesar de

anotar tres más en la novena ante el debutante, Diego Moreno.

Tigres 13-18 Generales

EQUIPO 123 456 789 C H E

Quintana Roo 001 200 253 13 17 0

Durango 153 324 00X 18 24 2

G: Edwyn Valle (2-3)

P: Marco Carrillo (1-4)

Sv: No hubo

Jrs: A. Tavárez (16), M. Orozco (5) y J. Uriarte (6)