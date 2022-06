Zapopan, Jal. (Prensa Mariachis de Guadalajara) .- Alberth Martínez se fue de

5-4, con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, para encabezar la

ofensiva de los Generales de Durango, que doblegaron este miércoles 17-8 a

los Mariachis de Guadalajara.

El partido se suspendió por lluvia cuando había un out en el cierre del séptimo

inning, y posteriormente los ampayers lo dieron por concluido, con victoria para

Durango.

Además de la gran jornada bateadora de Martínez, el dominicano Aneury

Tavárez también brilló con luz propia por los Generales, al sumar cuatro

imparables y empujar tres anotaciones, en tanto que Manny Olloque remolcó

cuatro, con tres indiscutibles.

Al igual que en el primer juego, los visitantes iniciaron fabricando tres carreras,

esta vez frente a Jesse Estrada (0-2), quien inició en la loma por los locales y

cargó con la derrota.

Alfredo López abrió con triple y anotó tras una rola a las paradas cortas de

Aneury Tavárez; Alberth Martínez pegó sencillo, Carlos Muñoz elevó al prado

derecho para el segundo out, pero Manny Olloque disparó incogible.

Juan Rodríguez coronó el ataque con doblete que envió un par de compañeros

a la registradora y puso la pizarra 3-0.

Los Mariachis respondieron con un racimo de cuatro carreras en el cierre del

primer inning, ante Joel Inoa, abridor de Durango.

Niko Vasquez remolcó dos anotaciones con doblete e Issmael Salas impulsó

otras dos, también con doblete.

Sin embargo, los Generales remontaron en la apertura del segundo episodio.

Alberth Martínez disparó un cuadrangular productor de tres carreras y Manny

Olloque agregó otro jonrón, con uno a bordo, para poner las cosas 8-4.

Guadalajara acortó distancias en su segundo turno al bat. Fernando Pérez

impulsó una carrera con sencillo y la otra cayó tras dos wildpitches de Inoa.

Durango amplió su delantera en la cuarta entrada, gracias a un batazo de

cuatro esquinas de Aneury Tavárez y agregó otra carrera en la quinta, con hit

impulsador de Javier Sánchez.



Issmael Salas volvió a acercar a los jaliscienses 10-8 en el cierre del quinto

capítulo, con un palo de vuelta entera, con uno en los senderos.

En el séptimo acto, el equipo que dirige Joe Álvarez le puso candado a su

victoria con un racimo de siete anotaciones.

El relevista Zach Hartman (3-1) fue el pitcher ganador, con labor de una

entrada, y no permitió hit.

La serie, que está empatada a un triunfo por bando, concluirá este jueves en el

Estadio Panamericano, a partir de las 19:30 horas y el encuentro está

programado a nueve innings.

Por los locales subirá al montículo Henry Centeno (2-2) y su rival será Nico

Tellache (2-0).

Pitcher ganador: Zach Hartman (3-1, 5.51)

Pitcher derrotado: Jesse Estrada (0-2, 13.75)

HR: (DUR) Alberth Martínez (3), Manny Olloque (2) y Aneury Tavárez (11);

(GDL) Issmael Salas (5)