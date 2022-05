• Durango, Dgo. (Prensa Generales de Durango / José Manuel García).- Manny

Orozco se vistió de héroe en la parte baja de la séptima, al dar el hit ganador,

en la victoria de Generales de Durango 13-12 sobre Pericos de Puebla, que se

quedaron tendidos en el terreno.

Fue un duelo de volteretas, en donde los de casa jamás se rindieron y sacaron

una victoria, que vale oro puro.

Los Generales empezaron bravos, al hacer una carrera en la primera entrada,

cuando, ya con uno fuera, el dominicano Aneury Tavárez dio sencillo y

avanzó con rola de Alberth Martínez.

Entonces, el mazatleco, Manny Orozco, dio imparable productor al centro.

Enderson Franco parecía venir en una gran noche, al colgar los dos primeros

ceros, pero vino su “coco”, la tercera entrada, en donde le pisaron el plato en

tres ocasiones, todo gracias a su descontrol.

Con bases repletas, golpeó a Jorge Flores, cedió hit productor a Danny Ortiz y

la otra entró con rodado de Alexander Palma.

En la cuarta, Luis Cossío botó la pelota por primera vez en la temporada.

Todavía, Jorge Flores atizó un doblete, que impulsó a Miguel Guzmán.

No conformes, los Pericos anotaron un par más en la quinta, ambas por un

panorámico cuadrangular de Peter O’Brien.

La Tropa atacó en la baja de la quinta, cuando Óscar Sanay conectó un doble y

Carlos Garzón se estrenó esta campaña como jonronero, al parquearla por el

izquierdo.

Todavía, con corredores en primera y segunda, Alfredo López se roba la

antesala y anota en mal tiro del receptor. Manny Orozco mandó a Tavárez al

plato con la quinta para los de casa.

Ese gran empuje de los Generales se volvió a hacer presente en la sexta, en

donde emparejaron los cartones.

Con uno fuera, Santiago González recibió pasaporte y Alfredo López se quedó

a nada de volarla por el izquierdo, la pelota pegó en el filo de la barda, para un

doblete.

Entró al relevo Esteban Haro y Tavárez produjo con fly al derecho, en los

spikes de Élmer López. El “Bombardero” respondió y empató la pizarra, al dar

indiscutible al izquierdo.

Entró Junichi Tazawa en la última entrada y llenó las almohadillas. Ponchó a

los dos siguientes, pero Miguel Guzmán le dio línea dura por segunda, que se

convirtió en un sencillo remolcador de dos anotaciones.

Error de Javier Sánchez propició una más y entonces vino una jugada muy

desafortunada para el japonés.

Danny Ortiz conectó una fuerte línea, que se impactó en la cabeza de Tazawa.

La pelota siguió su curso hasta convertirse en un doblete de dos carreras más.

Tazawa salió por su propio pie, pero con la derrota, momentánea, a cuestas.

Pero faltaba mucho, porque le hicieron cuatro a Jenrry Mejía. Todo inició con

hit de Manny Olloque, golpe a Juan Rodríguez y pasaporte a Sanay.

Carlos Garzón produjo una con imparable y Carlos Muñoz, como emergente,

trajo otro par al dar imparable. Alfredo López produjo la cuarta con bola

ocupada.

No paró ahí la cosa, porque Tavárez atizó imparable al izquierdo y Martínez

recibió pasaporte de Yosshel Hurtado.

Vino Orozco a dar indiscutible al derecho, con el que anotaron López y

Tavárez, con lo que El Cuartel se convirtió en un manicomio.

Juan Robles se llevó la victoria y Jenrry Mejía cargó con el revés.

G: J. Robles (1-1)

P: J. Mejía (1-3)

Sv: No hubo

Jonrones: P. O’Brien (9), L. Cossío (1), C. Garzón (1)

PARA SABER

Edwyn Valle abrirá por Generales en contra de Yóimer Camacho, a las 19:30

horas, en duelo pactado a siete entradas… Será la primera apertura para Valle.