Confirmó que durante su juventud sostuvo un romance con Andrés García; sin embargo, solo se trató de una relación fugaz que ambos disfrutaron al máximo

Luego de que Andrés García confesara que durante su juventud tuvo un romance con Anel Noreña, la exesposa de José José confirmó dicha versión, asegurando que fue una de las mejores épocas de su vida.

En entrevista con el programa de Imagen Televisión ‘De Primera Mano’, la heredera universal del “Príncipe de la Canción” recordó el noviazgo que tuvo con Andrés García, quien durante su juventud se caracterizaba por ser uno de los hombres más guapos y atractivos de la época, encantos a los que Anel no se pudo resistir y terminó saliendo con él, aunque estaba consciente que se trataba de una relación fugaz que no podía durar mucho tiempo.

“Tuvimos una relación bonita la verdad. No era una cosa permanente, era una brisa de juventud en donde lo único que sí se juega es los deseos porque no hay amor en ese momento no creo que haya amor. Yo creo que era eso más que nada (una relación de amigos con derechos), porque éramos jóvenes”, compartió vía telefónica durante el programa de espectáculos.



Luego de que Andrés García confesara que durante su juventud tuvo un romance con Anel Noreña, la exesposa de José José confirmó dicha versión, asegurando que fue una de las mejores épocas de su vida.

En entrevista con el programa de Imagen Televisión ‘De Primera Mano’, la heredera universal del “Príncipe de la Canción” recordó el noviazgo que tuvo con Andrés García, quien durante su juventud se caracterizaba por ser uno de los hombres más guapos y atractivos de la época, encantos a los que Anel no se pudo resistir y terminó saliendo con él, aunque estaba consciente que se trataba de una relación fugaz que no podía durar mucho tiempo.

“Tuvimos una relación bonita la verdad. No era una cosa permanente, era una brisa de juventud en donde lo único que sí se juega es los deseos porque no hay amor en ese momento no creo que haya amor. Yo creo que era eso más que nada (una relación de amigos con derechos), porque éramos jóvenes”, compartió vía telefónica durante el programa de espectáculos.

Anel Noreña también recordó que Andrés García siempre se portó como un auténtico caballero, pues durante la relación que duró unos meses la trató muy bien y siempre existió un respeto mutuo, pues ambos tenían una exitosa carrera no solo gracias a su talento, sino que también llegaron a destacar por la belleza física que poseían.

“Fue un tiempo muy importante tanto en su vida como en la mía porque estás en plena juventud. Fue un caballero en muchos aspectos, guapo a rabiar y estábamos en nuestro momento. Nos acoplamos muy bien, él era muy simpático, pero pues llegó José y hemos de haber salido un año a lo mejor o seis meses”, añadió.

Asimismo bromeó asegurando que en ese tiempo eran los “bizcochos del ambiente” y lo admiraba mucho porque trabajaron juntos: “Fue un momento muy padre en donde él era el aventurero, hicimos varias fotonovelas que él producía que se llamaban ‘El aventurero’. Todas las mujeres andaban tras él y yo decía: ‘Bueno, a ver por qué’ y me dio mucha curiosidad y lo descubrí”, comentó.

laopinion.com

Por Rocío García