Cuomo, una de las figuras más populares del Partido Demócrata de Estados Unidos, anunció su renuncia después de que una investigación independiente concluyera que había acosado sexualmente al menos a 11 mujeres. Varios compañeros de partido, incluido el presidente Joe Biden, le pidieron que abandonara su cargo

Cayó Andrew Cuomo. El gobernador del estado de Nueva York finalmente cedió a la creciente avalancha de voces que pedía su renuncia después de verse envuelto en un escándalo de acoso sexual en el que las acusaciones son cada vez más firmes.

Cuomo anunció este martes 10 de agosto que dejará su cargo, justo una semana después de que la Fiscalía General de Nueva York publicara un informe que concluía que el político había acosado de distintas formas al menos a 11 mujeres.

A través de un discurso televisado, Cuomo repitió que cualquier ofensa no fue intencional. “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (…) en mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié completamente y no debería haber excusas”, declaró.

El político volvió a reivindicar que sus gestos los consideraba “amistosos”: Hay “una diferencia entre la conducta inapropiada que se alega y el acoso sexual que se concluye”, defendió, aunque pidió disculpas a las mujeres que “ofendió”.

Cuomo argumentó que el escándalo y las discusiones alrededor de su acoso sexual no permite a su Administración avanzar y atender las cuestiones urgentes del estado de Nueva York. “Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera de ayudar es dar un paso atrás y dejar que el gobierno pueda volver a gobernar”, justificó el político.

El próximo 24 de agosto, la vicegobernadora del estado, Kathy Hochul, sustituirá a Cuomo hasta diciembre de 2022, cuando expiraba su mandato. Irónicamente, Hochul se convertirá en la primera mujer en ostentar la jefatura de la Gobernación de Nueva York.

Manoseos, besos indebidos y comentarios inapropiados

La investigación de la Fiscalía, que duró cinco meses, empezó a raíz de las denuncias de varias víctimas el pasado mes de febrero. El informe encontró que Cuomo manoseó, besó sin consentimiento e hizo comentarios inapropiados a varias mujeres, incluidas trabajadoras de la Gobernación y hasta a una mujer policía.

Además, los testimonios también señalan que Cuomo llegó a tomar represalias contra una de las mujeres que lo señaló por acoso sexual.

La Fiscalía de Nueva York no adelantó ninguna acción penal a pesar de concluir que Cuomo y algunos de sus asesores incurrieron en delitos federales y crearon un ambiente de trabajo “tóxico” y “hostil”.

Sin embargo, una de las mujeres que acusó al gobernador, Brittany Commisso, presentó una denuncia en el condado de Albany, por lo que la batalla legal de Cuomo alrededor de los escándalos de acoso podría apenas estar empezando.

Tanto Cuomo como su abogada, Rita Galvin, insisten en que el informe de la Fiscalía no es objetivo y no recoge toda la información necesaria para dar una versión equilibrada de los hechos, especialmente en las acusaciones más graves que reporta.

Joe Biden y otros pesos demócratas pidieron la renuncia de Cuomo

A raíz del informe de la Fiscalía, varias voces del Partido Demócrata pidieron la renuncia de Cuomo, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Otros compañeros de partido iniciaron los trámites para someter a Cuomo a un juicio político si no dejaba su cargo.

Ahora, varios celebran la decisión. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, conocido también como uno de los rivales políticos de Cuomo en el seno del Partido Democrático, recordó que “esto es el resultado de las supervivientes contando sus historias con valentía”.

Una de las representantes en la Asamblea de Nueva York, Jessica Gonzalez-Rojas, subrayó que “esto es lo que Nueva York necesita” y se mostró dispuesta a trabajar con Hochul para “avanzar en las reformas y atender las urgentes necesidades” de los neoyorquinos.

Cuomo, un pilar de los demócratas que se derrumba

A pesar de las avalanchas de críticas y deserciones del barco de Cuomo, el gobernador fue hasta hace muy poco una de las figuras más populares de los demócratas en Estados Unidos. Sus ruedas de prensa diarias mientras Nueva York era epicentro de la pandemia lo convirtieron en una cara conocida sinónimo de confianza y liderazgo, especialmente en contraste con las directrices del entonces presidente republicano Donald Trump.

A pesar de que nunca llegó a concretarse, su popularidad y estabilidad hicieron que su nombre sonara como potencial candidato a la Presidencia de Estados Unidos.

Cuomo estaba cumpliendo su tercer mandato como gobernador de Nueva York, emulando a su padre, su mentor en la política, Mario Cuomo, que también dirigió el estado durante tres mandatos.

Su primer intento de llegar a la Gobernación, en 2006, terminó mal, por lo que Cuomo luchó entonces para convertirse en Fiscal General. Después de ocupar ese puesto, volvió a concurrir en las elecciones para gobernador, esta vez con éxito.

Por eso, el político se había labrado una reputación de ser un hombre persistente, que no se rinde ante las adversidades y que logra sus objetivos. Una reputación que, en cuestión de meses, terminó hecha migajas.

Con EFE, Reuters y medios locales