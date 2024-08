Ana Simó aconseja a los hombres con su pareja: “En la cama, dale cajeta, tabla y déjala sin fuerza”

Santo Domingo, RD – La reconocida psicóloga familiar y terapeuta sexual Ana Simó ha causado revuelo con su más reciente consejo dirigido a los hombres que están en una relación de pareja. Simó, conocida por su enfoque directo y sin tapujos, recomendó a los hombres “darle todo” a sus parejas en la cama, describiendo la importancia de la intensidad y la entrega en las relaciones íntimas.

En un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, Simó aconsejó a los hombres: “Dale cajeta, tabla, desbarátala, déjala sin fuerza y túllela”. Con su estilo característico, la terapeuta enfatizó que estas expresiones de pasión pueden fortalecer la conexión emocional entre las parejas y mantener viva la llama en la relación.

Simó también abordó otro tema relevante en sus consejos, advirtiendo sobre los riesgos de mantener contacto con ex parejas. “Que tu ex te diga lo que él sienta no es lo preocupante; lo preocupante es que tú vuelvas con él, así de la nada”, comentó la psicóloga en otro video, subrayando los peligros de permitir que una ex pareja siga influyendo en la vida emocional y sentimental.

Ana Simó, quien ha sido una voz influyente en temas de salud mental y relaciones de pareja, continúa ofreciendo consejos que buscan ayudar a las personas a navegar las complejidades del amor y la intimidad, mientras promueve la importancia de la comunicación y la entrega total en las relaciones actuales.

Entrevista a Ana Simó: Los Mejores Consejos para la Pareja

Te invitamos a ver la entrevista más reveladora con la reconocida psicóloga y terapeuta sexual Ana Simó. En este video, Simó comparte sus mejores consejos para fortalecer la relación de pareja, abordando temas clave como la intimidad, la comunicación y la salud emocional en la relación.

Haz clic en el siguiente enlace para ver la entrevista completa:

Ver Entrevista a Ana Simó

¡No te lo pierdas! Aprende de la experiencia y sabiduría de Ana Simó para mejorar tu vida en pareja.