American Airlines deja en tierra todos sus vuelos en EEUU debido a un “problema técnico”

American Airlines se encuentra enfrentando una interrupción operativa significativa debido a un problema técnico en su sistema de cálculo de peso y equilibrio. Este inconveniente ha ocasionado retrasos en numerosos vuelos, afectando a pasajeros en varios aeropuertos de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes iniciales, la falla está relacionada con el software que la aerolínea utiliza para determinar los requisitos de peso y balance de las aeronaves. Estos cálculos son esenciales para garantizar la seguridad de los vuelos y cumplir con las regulaciones de aviación.

American Airlines emitió un comunicado confirmando el inconveniente y aseguró que su equipo técnico trabaja arduamente para resolver el problema. Sin embargo, hasta el momento, no se ha establecido un plazo estimado para restaurar por completo las operaciones.

American Airlines Systems Failure

This is Boston Logan 7AM Tue Dec 24 '24 pic.twitter.com/65evQs4p4o