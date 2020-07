View this post on Instagram

Hoy tenemos oficialmente una semana celebrando el cumple de la niña más grande de la casa. 🙈Una fiestecita en casa, al cine por primera vez en familia a ver Frozen 2 y hoy con los amiguitos de colegio. Feliz cumpleaños mi niña! Que Dios te siga bendiciendo, te haga una mujer de bien, que ponga su ley en tu corazón para que siempre camines de su mano. Que tengas siempre lo más importante, Amor! Que nuestro Dios siempre incline su oído a tus oraciones, cumpla los anhelos de tu corazón y te otorgue largura de años acompañados de mucha salud. Mamá te ama Ayia! 😘#3ñitos