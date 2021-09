Los conductores de Amazon están siendo penalizados por razones inentendibles: según publicó Motherboard (Vice), los castigan por usar los espejos retrovisores laterales, ajustar la radio o hasta ser interrumpidos en el tráfico por otros conductores.

“Es irritante, no hice nada”, dijo un conductor de reparto de Los Ángeles a Motherboard. “Cada vez que necesito girar a la derecha, inevitablemente sucede. Un automóvil me interrumpe para entrar en mi carril, y la cámara, con esta voz robótica y oscura realmente distópica, me grita”, agregó.

Amazon dijo que vio reducción en los accidentes y otras violaciones de seguridad desde que instaló las cámaras “Netradyne” en sus vehículos de reparto.

Cuando las cámaras detectan posibles “eventos” de conducción insegura, estos casos influyen en los puntajes de desempeño de los trabajadores y, a su vez, pueden afectar sus posibilidades de obtener bonificaciones, pagos extra y premios. También pueden afectar los ingresos del propio socio de servicios de entrega de Amazon.

Estos eventos ayudan a decidir si los conductores de Amazon reciben calificaciones de “deficiente”, “regular”, “bueno” o “fantástico”. Los proveedores de servicios de entrega de Amazon (DSP), que emplean y administran a los conductores, pueden obtener bonificaciones para reparaciones, daños y otras cosas solo si las puntuaciones semanales combinadas de sus conductores llegan a un territorio “fantástico”.

“Amazon usa estas cámaras supuestamente para asegurarse de tener una fuerza laboral más segura, pero en realidad las está usando para no pagar a las empresas de entrega”, dijo a Motherboard un propietario de un DSP de Washington.

“Una de las mejoras de seguridad que hemos realizado este año es la implementación de tecnología de seguridad basada en cámaras y telemática líder en la industria en toda nuestra flota de entregas”, dijo Amazon en un comunicado a otro medio, Business Insider. “Esta tecnología proporciona a los conductores alertas en tiempo real para ayudarlos a mantenerse seguros cuando están en la carretera”.

Los cambios “para mejor” que señala Amazon

La compañía agregó que ha visto los siguientes cambios desde que instaló las cámaras en más de la mitad de su flota de EE. UU: Los accidentes disminuyeron un 48%, las infracciones de las señales de alto y las señales disminuyeron un 77%, la distancia de seguimiento disminuyó un 50%, la conducción sin cinturón de seguridad disminuyó 60% y la conducción distraída disminuyó en un 75%.

El propietario de Washington DSP le dijo a Motherboard que no estaba capacitado para usar las cámaras. Amazon le dijo a Insider que cada empresa de entrega recibió capacitación sobre las cámaras y estaba obligada a informar a sus trabajadores cómo los eventos afectaron las puntuaciones del DSP.

Algunos conductores de Amazon recurrieron a tapar las cámaras de sus camionetas con pegatinas para evitar infracciones innecesarias, informó Motherboard.

“Si planteamos problemas con las cámaras, los gerentes lo esconderían debajo de la mesa, sólo les preocupa sacar los paquetes”, dijo un conductor de entrega de Kentucky a Motherboard. “Así que los encubrimos. No nos dicen que lo hagamos, pero es como ‘no preguntes, no digas nada’”, agregó.

Otros trabajadores usaban lentes de sol para que las cámaras no interpretaran el movimiento de los ojos como una conducción distraída.

“Las cámaras Netradyne que Amazon instaló en nuestras camionetas no han sido más que una pesadilla”, dijo a Motherboard un ex conductor de Amazon en Alabama. “Personalmente, no me sentí más seguro con una cámara observando cada uno de mis movimientos”.

Los conductores también le dijeron a Motherboard que es difícil apelar eventos marcados erróneamente con Amazon, y que sus intentos de hacerlo a menudo fueron descartados.

Amazon le dijo a Insider que las apelaciones se revisaron manualmente y que los eventos erróneos no afectaron a los DSP ni a los controladores. La empresa dijo en febrero que instalaría las cámaras en sus camionetas de reparto para mejorar la seguridad.

La medida generó preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia. Al mes siguiente, un conductor de Amazon renunció por la instalación de la nueva cámara y le dijo a la Fundación Thomson Reuters: “Fue tanto una violación de la privacidad como un abuso de confianza”.

El sistema , llamado Driveri, incluye una cámara frontal, dos laterales y otra que mira al conductor.

Aparentemente, aplica mal los criterios.