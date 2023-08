Amara la Negra revela que fue víctima de abuso sexual

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Es bien sabido que Amara la Negra se convirtió en madre de dos nenas, Sumajestad y su Sualteza, producto de su relación sentimental con el empresario dominicano Allan Mueses.

Como la presentadora suele mostrarse siempre alegre y positiva, incluso, en momentos que pueden resultar complicados, pocos se imaginarían que atravesó por un momento muy difícil en su vida, debido a que fue víctima de abuso sexual.

Esta revelación la realizó la propia famosa en el reality Secretos de las indomables, donde convivió con sus colegas, Yuri, Alicia Machado, Paty Manterola, Zuleika Rivera y Ninel Conde, por varios días y durante 24 horas.

«Me dolía que era como forzoso», le explicaba Amara la Negra a Yuri en una conversación durante dicha emisión.

«Sí, claro», respondió Yuri.

«Y me violó», agregó Amara con lágrimas en los ojos.

El rostro de la cantante se mostraba cada vez más sorprendido, hasta que al escuchar sobre el abuso sólo pudo decir «¡wow!».

Si bien, todavía no hay mayores detalles al respecto, esta situación íntima en la vida de la famosa parece no haber sido obstáculo para salir adelante y ahora ser una profesionista que combina su carrera con la maternidad de sus dos hijitas, a quienes no duda de llenarlas de cuidados y cariño.

Quizá más adelante, se podrán conocer mayores datos sobre esta experiencia que vivió. Mientras tanto, Amara la negra estará en Secretos de las indomables que se transmitirá por CanelaTV a partir del 17 de agosto de 2023.