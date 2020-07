Fernando Alonso firmó contrato y será parte de la Fórmula 1 en 2021

Renault terminó con el misterio e hizo oficial en sus redes sociales el regreso de una de las estrellas que tuvo en la Fórmula 1: el español Fernando Alonso tendrá su tercera estadía en esta escudería y será compañero del francés Esteban Ocón.

“Noticias oficiales: Fernando Alonso se une al Renault DP World F1 Team. El equipo Renault DP World F1 Team se complace en confirmar a Fernando Alonso junto a Esteban Ocon en su alineación de pilotos para la temporada 2021″, informó desde sus perfiles en las redes la empresa del rombo.

Alonso será parte del efecto dominó que se generó ante la partida de Sebastian Vettel de Ferrari: cubrirá en Renault la vacante que dejará el adiós del australiano Daniel Ricciardo, quien firmó con McLaren para el próximo año, una escudería que perdió al español Carlos Sainz Jr. por su firma con el Cavallino Rampante.

“Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en la Fórmula Uno con mis dos títulos del Campeonato Mundial, pero ahora estoy mirando hacia el futuro. Es una gran fuente de orgullo y, con una inmensa emoción, regreso al equipo que me dio la oportunidad al comienzo de mi carrera y que ahora me da la oportunidad de volver al más alto nivel”, aseguró Alonso en declaraciones al sitio oficial de la escudería que nuevamente le brindará una butaca para intentar repetir los dos títulos que obtuvo en 2005 y 2006.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I’m now looking ahead. It’s a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]” – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020