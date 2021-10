El panameño Allen Córdoba, quien se unió el pasado lunes al campo de entrenamiento de las Águilas Cibaeñas, declaró aquí que pondrá todo su talento para ayudar a los campeones nacionales y del Caribe a ganar la temporada 2021-2022 de la Liga Dominicana de Béisbol, que inicia el próximo día 27.

“Antes que nada agradecer por una bonita oportunidad que se me presenta, gracias a Ángel Ovalles que ha confiado en mí, he venido aquí a demostrar mi talento y a aportar muchas cosas al equipo”, dijo de entrada.

Córdoba, es un jugador muy versátil, del que las Águilas esperan mucho, ya que se puede desempeñar con eficacia tanto en los jardines como en el cuadro interior y aunque viene dispuesto a jugar en la posición que requiera el equipo. Admite que se siente más cómodo en el cuadro interior.

“Bueno donde me pongan yo haré mi trabajo, pero siempre he tenido más la capacidad de jugar en el infield, que son las posiciones naturales con las que me firmaron, en los jardines también puedo hacer mi trabajo, pero donde el mánager me ponga haré todo mi esfuerzo”, indicó

El pelotero que estará debutando en la liga dominicana de béisbol profesional resaltó el buen ambiente y la química que se vive en el equipo de las Águilas.

“Hay un ambiente bastante bueno, hay mucha química aquí en el equipo, mucha gente buena y se ve la unión, son cada uno como hermanos y se tratan bien y eso me ha gustado”, expresó más adelante.

A SEGUIR TRADICIÓN PANAMEÑA EN LAS ÁGUILAS

Los jugadores panameños han sido siempre una buena inversión para las Águilas Cibaeñas. La afición recuerda con agrado a los primeros en llegar. Manny Sanguillén, Omar Moreno, Rennie Stennett, Sherman Obando, Juan Berenguer, entre otros, hicieron historia aquí en su camino a las Ligas Mayores.

El último en brillar ha sido Johan Camargo, considerado un héroe de la afición amarilla moderna, por su entrega, y rendimiento en los últimos dos campeonatos ganados por el equipo. Gozan de aprecio además Edmundo Sosa, Rodrigo Vigil y Christian Bethancourt.

Al hablarle sobre la tradición de las Águilas de contratar peloteros panameños y las huellas que han dejado en varios de los campeonatos ganados por el equipo, Córdova agregó lo siguiente:

“En Panamá se sigue mucho esta liga y más al equipo cibaeño, porque han pasado muchos panameños por aquí. De donde yo soy (Changuinola, Panamá) jugó Sherman Obando y dejó muchas cosas aquí. Dio muchos jonrones me dicen, y bueno es un equipo grande, que se sigue mucho en Panamà ̈.

Obando, es un recordado toletero que en la temporada 1995-96, fue líder de los jonroneros con siete y en empujadas con 31 y tuvo average de bateo de .370, lo que le fue válido para ser el líder de jonrones en la LIDOM con el average más alto en una estación; ganó el premio de Más Valioso en la serie regular, semifinal y en la final.”

“Sherman Obando es un pelotero grandioso de la República de Panamá, que tuvo su paso por las Grandes Ligas y ha sido inspiración para muchos jugadores de mi pueblo”, dijo al final.