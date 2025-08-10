Alisha Lehmann: entre el fútbol, la fama y la defensa de su libertad personal

Bartolo García

La futbolista suiza Alisha Débora Lehmann, nacida el 21 de enero de 1999 en Tagertschi, cantón de Berna, no solo brilla en las canchas, sino que también es una de las figuras más seguidas y comentadas en el mundo digital. Con casi 17 millones de seguidores en Instagram, su influencia trasciende el deporte y genera debates sobre su imagen pública y su derecho a expresarse como desee.

Sus primeros pasos los dio en el equipo femenino del BSC Young Boys, donde destacó desde las divisiones inferiores por su habilidad y talento. Tras su actuación en el Europeo Sub 19 de 2018, llamó la atención del West Ham United, marcando el inicio de su carrera internacional.

Actualmente, Lehmann milita en la Juventus de Italia y forma parte de la selección suiza que disputa la Eurocopa Femenina 2025. Sin embargo, su presencia en el torneo ha obligado a reforzar las medidas de seguridad debido a la multitud que atrae en entrenamientos y partidos.

Medios internacionales informaron que Lehmann nunca está sola cuando firma autógrafos o se toma fotos con fanáticos. El encargado de velar por su seguridad es Christian Inauen, jefe de seguridad del seleccionado suizo, quien actúa de forma preventiva cuando la jugadora interactúa con la afición.

Según explicó Sven Micossé, jefe de prensa del equipo nacional, la UEFA coordina estas medidas durante el torneo para garantizar que las jugadoras puedan compartir con sus seguidores sin poner en riesgo su integridad. “Siempre nos aseguramos de que la seguridad esté garantizada en todos los estadios”, señaló.

Lehmann mantiene una actitud cercana y cordial con sus fanáticos, deteniéndose para fotos, autógrafos y charlas breves, lo que ha fortalecido su vínculo con el público. La propia futbolista ha dicho que cuanto más critican que se maquille, más lo hace, como forma de reivindicar su libertad personal.

En lo deportivo, Suiza logró clasificar a los cuartos de final, donde enfrentará a España. Lehmann ha tenido participación limitada en esta Eurocopa, ingresando solo unos minutos en el empate ante Finlandia y quedándose en el banco frente a Noruega e Islandia.

ZURICH, SWITZERLAND – OCTOBER 31: Alisha Lehmann of Switzerland warming up during UEFA Women’s Nations League match between Switzerland and Spain at on October 31, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Pascal Kesselmark/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Su trayectoria profesional incluye etapas en el Young Boys, West Ham, Everton y Aston Villa, antes de fichar por la Juventus en 2024. Su versatilidad ofensiva y su carisma la han convertido en un activo tanto dentro como fuera del campo.

En redes sociales, Lehmann comparte desde entrenamientos y celebraciones deportivas hasta momentos de vacaciones y sesiones fotográficas. También se hizo viral por sus bailes junto a compañeras y por su estilo de vida activo y viajero.

Alisha Lehmann junto a Douglas Luiz. La pareja de futbolistas se separó tras dos años de noviazgo

En su vida sentimental, fue conocida su relación con la también futbolista suiza Ramona Bachmann y posteriormente con el brasileño Douglas Luiz, a quien conoció en el Aston Villa. Tras una ruptura, retomaron el noviazgo en 2024, cuando ambos ficharon para la Juventus con apenas una semana de diferencia.

“Para Douglas y para mí, estar juntos en el mismo club es un sueño”, declaró entonces Lehmann, resaltando la importancia de poder compartir proyectos personales y profesionales en el mismo lugar.

Sin embargo, en mayo de este año, la prensa italiana informó que la pareja se separó de forma definitiva debido a diferencias sobre sus futuros en el club. La ruptura puso fin a una de las relaciones más mediáticas del fútbol europeo reciente.

A sus 26 años, Lehmann continúa siendo un fenómeno deportivo y mediático, desafiando prejuicios y construyendo una marca personal que la mantiene en el centro de la conversación pública, entre el aplauso de sus admiradores y las críticas de sus detractores.

