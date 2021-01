Algunos alimentos y hábitos alimenticios son realmente incorrectos. Creemos que nos ayudan a perder peso, pero realmente tienen el efecto contrario, nos hacen engordar. Indica el portal Aurana.es que una práctica absolutamente incorrecta es, por ejemplo, disminuir la cantidad de alimentos consumidos y las calorías introducidas no es bueno porque causa una desaceleración en el metabolismo. También hay otras convicciones erróneas, que tienen la consecuencia de engordar.

Aquí hay 5 alimentos que crees que te hacen perder peso y, en cambio, te hacen engordar.

COMER VERDURAS NO HACE QUE PIERDAS PESO

Incluso si son ricas en vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes… no son suficientes por sí solas. Si eliminas todos los otros alimentos y solo comes verduras, terminas con el efecto contrario al que estabas esperando. Sí, porque al comer vegetales la saciedad no dura mucho y es más fácil ceder a las tentaciones y luego… ¡engordar! Tampoco contienen carbohidratos y proteínas, dos nutrientes que el cuerpo necesita absolutamente para funcionar bien.

NO UTILIZAR ACEITE ES INCORRECTO

«El aceite de oliva extra virgen engorda». ¿Cuántas veces has escuchado esta frase repetida? Bueno, quién te dijo eso está mal. Sazonar la comida con aceite es bueno, incluso para las personas que siguen una dieta. Es un alimento que contiene grasas buenas, antioxidantes y excelentes nutrientes para mantener la línea. También tiene propiedades antiinflamatorias y combate la hinchazón y la celulitis, promoviendo la circulación sanguínea.

COMER PASTA BLANCA NO ADELGAZA

No nutre. No sacia. No proporciona al cuerpo las calorías adecuadas y te deja con hambre. Siempre comer pasta blanca es un hábito incorrecto. Lo ideal, de hecho, sería preparar la pasta con verduras de temporada. De lo contrario, siempre es mejor una pasta con salsa que contenga más vitaminas y antioxidantes.

NO AL HELADO COMO SUSTITUTO DE COMIDAS

Bueno, sí, pero no como sustituto del almuerzo. Desde un punto de vista nutricional, el helado no es un alimento completo y también está lleno de azúcares. No contiene fibras que le permitan al cuerpo saciarse y, por lo tanto, acentúa los ataques de hambre repentinos.

NO A LOS ALIMENTOS A LA PARRILLA

Aunque parezca una buena manera de no llenar su plato de condimento, asar todo es malo. Es una práctica muy agresiva y estropea los nutrientes contenidos en los alimentos, en primer lugar, las vitaminas.