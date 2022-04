La expareja de la cantante parece no llevar muy bien que JLo se comprometa… Por NATALIA ARROYO cosmopolitan.com Si para todos nosotros ha sido un auténtico bombazo que Jennifer Lopez y Ben Affleck se hayan comprometido, imagínate cómo habrá calado la noticia entre el círculo cercano a la pareja e incluso en todos aquellos que un día pertenecieron a él. Jennifer Lopez ha mostrado su millonario anillo verde con un significado muy especial que le regaló Ben para prometerse en matrimonio a la vez que contaba que el momento no fue nada espectacular. Aún así, los fans se han derretido de amor con este acto que ya sucedió hace 18 años cuando Ben y Jen eran pareja a principios de los 2000. Pero lo sucedido parece no haber hecho demasiada ilusión a Álex Rodríguez, la última pareja de La Diva del Bronx, con la que rompió pocos meses antes de retomar su amor con Ben Affleck. Michael Kay fooling around with A-Rod, by subliminally brining up JLo. #Yankees pic.twitter.com/vQ0ROed5xQ — Aaron (@Aaron_Lafond) April 11, 2022 Así como Jennifer Garner, la exmujer del actor, se ha mostrado feliz al conocer el compromiso de Bennifer, Álex Rodríguez no ha reaccionado de la misma manera. Alex es comentarista de ESPN, su pasado como beisbolista profesional le permite dar su opinión en charlas sobre este deporte. Pero la última vez que acudió más que hablar sobre el béisbol, se tomó como objeto de noticia el compromiso de Jennifer Lopez y Ben Affleck, y el deportista acabó siendo ‘trolleado’ por su compañero de debate Michael Kay. “Es un gran momento en los deportes”, dijo Kay, quien continuó comentando: “Tienes un nuevo campeón de Masters, los playoffs de la NBA están por comenzar, el béisbol está en pleno apogeo, la gente se está comprometiendo. Quiero decir, es un momento feliz en el mundo”. La incomodidad que siente Alex Rodríguez es más que evidente, pero aún así, añade: “La felicidad y la paz mundial es lo que estamos buscando”. Después, hubo 2 segundos de silencio sepulcral y A-Rod volvió a centrarse en el juego. Aquí tienes el momento: