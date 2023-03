Alcaldía Santiago rindió homenaje a la agrupación típica Banda Real

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La popular agrupación ya cuenta con un mural de ciudad en reconocimiento a su exitosa trayectoria

Santiago. – La Alcaldía de Santiago dejó incluida en los Murales de Ciudad, otra obra de artes plasmada en homenaje a la popular agrupación típica Banda Real, en la que los rostros más importantes de dicha banda aparecen en una pared en el sector La Joya, en la parte baja de la ciudad.

Esta iniciativa del alcalde Abel Martínez se ha constituido en uno de los principales atractivos de la ciudad de Santiago, que hoy se promueve en el exterior como una ciudad turística y que actualmente es visitada por nacionales y extranjeros atraídos por la más grande galería de arte urbano de la República Dominicana.

Al inaugurar el mural, la doctora Yanilsa Cruz, directora de Cultura y Arte del Ayuntamiento, manifestó que el alcalde Abel Martínez, ha entendido e impulsado la cultura popular, no solo la cultura encerrada entre cuatro paredes, sino la cultura para la gente del pueblo, a lo que se une el mural de la Banda Real, en unos de los barrios icónicos de la ciudad y frente a la casa donde surgió el nombre de Perico Ripiao, en el año 1930.

“Potencializar que la Banda Real, tiene la particularidad, aparte de hacerlo bien porque parece una sinfonía que ha calado en el público, porque hacen música con pasión y es la pasión con la que ellos desarrollan su música, lo que es su arte a nivel de la pasión y nos sentimos muy honrados en nombre del alcalde Abel Martínez, de este homenaje porque le estamos haciendo un homenaje no solamente a lideres, sino un homenaje a la música típica, que es lo que nos identifica”, expresó la doctora Yanilsa Cruz.

En nombre de la Banda Real, que también recibió un pergamino de reconocimiento, los integrantes, Berny Jhon y Orbis García, agradecieron al alcalde Abel Martínez, por el reconocimiento y el hermoso mural con el cuál no solo reconocen la Banda, sino también a la música típica, la cultura y al folclor dominicano.

Junto con el mural de Banda Real, agrupación que ha ganado importantes premios, fue develado otro, en reconocimiento al destacado merenguero típico, Vinicio López, cantante de dicha agrupación y quien ha desarrollado una larga carrera en diferentes agrupaciones del género y se le considera un exponente del merengue típico derecho o tradicional. López, también recibió un pergamino de reconocimiento.

En el acto ambientado con el Conjunto Típico de la Alcaldía, estuvieron presentes Bericlito Espinal y Junior Sonido, manager y sonidista de Banda Real, respectivamente, así como el equipo de oficina y comunicación de la agrupación y decenas de seguidores de la agrupación galardonada. Ambos murales están ubicados en la calle Independencia, entre las calles 19 de marzo y Pimentel, en el populoso sector de La Joya, donde también se han plasmado otros murales en reconocimiento a figuras importantes del arte y la cultura.