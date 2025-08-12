Alcaldía de Santiago entrega remozada Casa Club y mejora vial en Hato Mayor con inversión millonaria

Las obras, valoradas en más de RD$17 millones, fortalecen la vida comunitaria y la movilidad en la ciudad

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – La Alcaldía de Santiago entregó este martes dos obras de gran impacto social: el remozamiento de la Casa Club de la Junta de Vecinos Los Guandules y la solución vial en hormigón de la avenida Ana J. Jiménez, en el sector Hato Mayor.

Los proyectos fueron ejecutados con fondos del Presupuesto Administrativo, sumando una inversión total de RD$17,750,556.47, en beneficio directo de los residentes y usuarios de estas zonas.

Durante la entrega, el alcalde Ulises Rodríguez reiteró su compromiso de seguir ejecutando obras que mejoren la calidad de vida de las comunidades, resaltando que la Casa Club es un espacio clave para la formación, la convivencia y la integración social.

“Este lugar será un punto de encuentro para vecinos, familiares y amigos, así como un espacio para capacitaciones y actividades formativas que fortalezcan los valores que nuestra ciudad necesita”, expresó Rodríguez.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo, destacó que estas entregas son fruto de una gestión comprometida con el desarrollo de Santiago y con escuchar las demandas de sus comunidades.

Por su parte, Ismael Morrillo, en representación de la Junta de Vecinos Los Guandules, agradeció al alcalde por atender una necesidad largamente esperada y por entregar un espacio renovado que fomentará la vida comunitaria.

Remozamiento de la Casa Club Los Guandules

La obra contó con una inversión de RD$4,270,556.47 y fue ejecutada por la Dirección de Obras Públicas Municipales bajo la supervisión del ingeniero René A. Martínez.

Los trabajos incluyeron la renovación total de las instalaciones eléctricas y sanitarias, colocación de piso de porcelanato y zócalos, revestimientos en baños y cocina con cerámica europea, así como pintura interior y exterior, corrección de filtraciones y sellado.

Además, se instalaron puertas y ventanas de polimetal con pintura industrial antioxidante, y la cocina fue equipada con meseta de granito, fregadero de acero inoxidable y gabinetes. El techo de aluzinc fue pintado y se colocó plafón de PVC en áreas húmedas.

En el área exterior se construyeron aceras y contenes en hormigón, se instalaron registros sanitarios y se mejoró el sistema de drenaje para garantizar la accesibilidad y el correcto desalojo de aguas.

Solución vial en Hato Mayor

La intervención en la avenida Ana J. Jiménez tuvo un presupuesto de RD$13,480,000.00 y abarcó más de 1,500 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron movimiento de tierra, demoliciones, instalación de drenajes pluviales y sanitarios con tuberías reforzadas, construcción de registros de imbornales y rediseño del sistema de captación de aguas.

También se colocó hormigón industrial de alta resistencia en calles, aceras y contenes, se construyeron badenes, losas armadas y se aplicó relleno compactado para prolongar la vida útil de la vía.

El acto contó con la presencia de la vicealcaldesa Mariana Moreno, el secretario general Arismendi Dajer, la regidora Disneiry Betances, así como otros regidores, funcionarios municipales y representantes del Gobierno Central.

