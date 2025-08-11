Alcalde Ulises Rodríguez anuncia inicio de construcción de la Estación Central de Bomberos de Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – El alcalde Ulises Rodríguez anunció este lunes que el 28 de agosto dará inicio oficialmente la construcción de la nueva Estación Central de Bomberos de Santiago, una obra que la ciudad ha esperado por más de dos décadas y que llevaba cerca de 15 años paralizada.

La futura estación estará ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el sector El Dorado I, y será uno de los proyectos más emblemáticos dentro de las 26 obras licitadas por el Ayuntamiento de Santiago para el presente período.

Rodríguez explicó que se trata de una infraestructura moderna que no solo fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio, sino que también servirá como centro operativo para apoyar a otros municipios cercanos en casos de incendios, rescates y desastres naturales.

En declaraciones ofrecidas al programa Hoy Mismo de Color Visión, el alcalde afirmó que este proyecto “será un símbolo de modernización y eficiencia para el cuerpo de bomberos de Santiago”.

El edil destacó que la ciudad necesitaba con urgencia esta instalación, ya que la actual infraestructura presenta limitaciones que afectan la rapidez y efectividad del servicio de emergencia.

Rodríguez recordó que esta obra había sido iniciada en administraciones pasadas, pero quedó inconclusa y en abandono durante años, convirtiéndose en una deuda histórica con la ciudad.

Además del impacto en materia de seguridad, el proyecto de la nueva estación estará acompañado por un plan de equipamiento y dotación de tecnología moderna para mejorar la operatividad del cuerpo de bomberos.

Coordinación con INTRANT y DIGESETT para la movilidad urbana

El alcalde también informó sobre la alianza estratégica con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), dirigida por Milton Morrison, con el objetivo de implementar soluciones viales para Santiago.

Según explicó, se ha conformado una mesa de trabajo permanente junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para dar seguimiento a los problemas de congestión y plantear soluciones técnicas.

Rodríguez reconoció que la ciudad enfrenta puntos de alto congestionamiento debido al aumento del parque vehicular y las obras de infraestructura en desarrollo, pero resaltó que ya se han liberado zonas críticas y que se avanza hacia un sistema integral de tránsito.

“Sabemos que todavía hay retos en la movilidad, pero estamos trabajando en un plan de ordenamiento vial que traerá resultados a corto y mediano plazo”, indicó el alcalde.

Finalmente, Rodríguez aseguró que su gestión seguirá apostando a proyectos de alto impacto para Santiago, combinando obras de infraestructura, seguridad y movilidad urbana para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible.

