Alcalde del municipio Guayabal, Hipólito Cabral, denuncia recibió entidad con deuda superior a los RD$16 millones

Azua, RD. – El alcalde del municipio Guayabal, Hipólito Cabral, del PRM, denunció que al recibir la entidad se encontró con una deuda superior a los RD$16,000,000 que dejó las autoridades de la gestión anterior.

Además, criticó las condiciones deplorables en que se encuentra la funeraria de la comunidad, la cual tiene menos de un año inaugurada, así como los camiones recolectores de desechos sólidos y de transporte escolar.

En ese orden, solicitó a las autoridades realizar una intervención urgente, así como una auditoría a los procesos realizados en la pasada gestión.

“De las informaciones entregadas hay sesgos debido a que la misma o carece de soporte o de elementos para comparar y conciliar debidamente los datos suministrados”, expresa el alcalde Cabral en un comunicado.

Explicó además que, en el caso del matadero de la comunidad, el cual fue construido con dinero del gobierno con una inversión superior a los 8 millones de pesos, en la actualidad este adeuda RD$1,600,000, además de que el mismo no cuenta con servicio de agua.

A su vez, detalló que las autoridades de la alcaldía saliente del señor Juan Fernando Meléndez, del PLD, se mostró con actitud de no entregar informaciones que pudieran servir para tener una idea acabada de lo que estaban recibiendo de esa administración.

Así mismo, el alcalde Hipólito Cabral informó que la gestión pasada entregó un listado de inventario de activos que pertenecen a el ayuntamiento, pero no facilitan el listado del inventario que ellos recibieron para poder realizar un bosquejo de cuales activos ahora ya no forman parte del ayuntamiento, adicional a esto, no se muestra las condiciones operantes en la que se encuentran dichos activos, esto entra en contradicción con la ley 176-07 del ayuntamiento.



Otro caso es sobre las conciliaciones bancarias, las cuales solo se entrega el resumen de lo que en sumatoria debió entrar en fondos y salir en rubros, pero sin los detalles que componen estas salidas y los soportes, sin tomar en cuenta que la administración es de 4 años, no de 3 meses.



Explicó que entregaron solo una nómina, pero la misma no presenta los soportes de los colaboradores que han recibido dicho pago, para validar que todo el que en ella está cobrando recibe conforme su sueldo.