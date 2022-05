«Necesitamos la ayuda de un sistema de justicia penal atascado. Necesitamos ayuda para detener el flujo de armas a nuestra ciudad. Necesitamos ayuda para asegurarnos de que las leyes que estamos aprobando envíen el mensaje correcto de que no es aceptable portar armas”, insistió ayer el alcalde Adams

Por Andrés Correa

Ante la frustración creciente en Nueva York con la violencia armada, que además tiende a subir más en el verano, el alcalde Eric Adams atribuyó parte de la culpa al sistema penal, diciendo que los jueces simplemente están dejando en libertad a los delincuentes.

Ayer, tres días después de que la policía de Nueva York publicara estadísticas que mostraban un aumento del 34% en los delitos graves, el alcalde Adams, ex NYPD, dijo a la prensa: “Cuando miras la cantidad de arrestos de personas peligrosas que estamos haciendo, y luego miras al otro lado, van a la corte y los jueces los dejan salir…. Entonces, los oficiales de policía están atrapando las armas, atrapando a los malos, y cuando vuelven a patrullar, ven al tipo que acaban de atrapar”.

NYC Mayor Adams blames judges for letting ‘dangerous people’ go free



So cops are “catching the guns, catching the bad guys … [then] they see the guy that they just caught.”



With 34% jump in major crimes, Adams puts some blame on courts and judges.https://t.co/gfMvyOyltZ