La importante obra cuenta con casi cuatro kilómetros convirtiéndose en un espacio seguro para ciclistas y ciudadanos que se ejercitan a distintas horas del día

Santiago. –Con la entrega de la segunda etapa de la ciclovía en la avenida Circunvalación Sur por parte del alcalde Abel Martínez, se completan cerca de cuatro kilómetros de una importante obra que además de establecer un área para ejercitarse también contribuye al embellecimiento y rescate de la margen del río Yaque del Norte.

Martínez, quien encabezó el acto de entrega estuvo acompañado de la vicealcaldesa Leonela Massiel Espinal y otros funcionarios municipales, manifestó que lo importante es seguir trabajando por Santiago, por un mejor país ya que lo que hacen desde el Ayuntamiento es pensando que Santiago es un patrimonio, la ciudad Corazón, y que a eso se deben.

“Esta ciclovía que iniciamos su primera etapa hace años, le hemos agregado otro kilómetro y esto no solo significa un espacio para los ciclistas, no solo es descongestionar el tránsito es también pensar en el medio ambiente, pensar en el río Yaque y pensar en los dominicanos y siempre estaremos entregándonos en cuerpo y alma como servidores públicos para cumplir con lo que el pueblo quiere, con lo que los dominicanos quieren que es hechos y resultados”, resaltó el alcalde Abel Martínez.

En nombre de los comunitarios Miguel Antonio Pichardo y Felicia Santos, agradecieron al alcalde Abel Martínez y al Ayuntamiento por rescatar este importante espacio de la ciudad que antes estaba sucio y abandonado y hoy convertido en un hermoso espacio para la recreación y esparcimiento de los santiagueros.

Esta importante y atractiva obra construida con el presupuesto administrativo se suma a otros cientos de obras que se han construido durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Santiago, aun en medio de las dificultades económicas generadas por la pandemia del Covid-19 no se han detenido y se ha cumplido al cien por ciento con lo establecido en el Presupuesto Participativo.

Para la realización de la segunda etapa de este proyecto se construyó un kilómetro equivalente a 3,345 metros cuadrados, completando casi 4 kilómetros en hormigón, revestidos de pintura azul de alto tránsito, señalización horizontal en pintura termoplástica, señalización del entorno, se pintaron los bordillos de las isletas y todo el trayecto de la ciclovía.

También incluyó la pintura general de la acera estampada existente con pintura epóxica roja, se colocaron piedras decorativas en las áreas que están en el medio de la ciclovía y la acera, además se construyó un mirador protegido en barandas de metal, un muro de gaviones ambientado con palmas datileras, un tarro decorado con trinitarias, rocas, piedras decorativas, banquetas y una escultura en forma de corazón en metal alusivo a la ciudad Corazón.

La vistosa obra cuenta con una rampa para el pase de los ciclistas, una especie de un trillo desde la ciclovía del parque lineal, pasando por debajo del puente de La Otra Banda, dicha rampa cuenta con protección de pilotillos, lavado y pintura en todo el puente de La Otra Banda.

Se colocaron reductores (mini boyas) en el centro del mismo y se instalaron lámparas led de 120 watts cada una en todo el trayecto del puente, se acondicionaron las isletas ubicadas frente al mirador y el puente, se colocaron piedras blancas, rocas, dos matas fénix y trinitarias, poda de algunos árboles y sentaderas en hormigón ubicadas en la margen del río. Cuenta con una iluminación general de 39 lámparas led.

Para darle una culminación espectacular se colocó el escudo de la Alcaldía para embellecer el espacio, 16 unidades de banquetas en hierro techadas con paneles macro luz, una escalera en metal y 7 unidades de zafacones en hierro en todo el trayecto de la ciclovía y se recubrió el área de jardinería con grama en todo el trayecto, con piedras decorativas. En el acto de entrega estuvieron presentes, Ambioris González, presidente del Concejo de regidores y sus colegas regidores Albany Almonte y Leandro Estévez, el secretario general del cabildo Johnny Pichardo y otros funcionarios municipales.

Dichos trabajos estuvieron coordinados y supervisados por la Oficina de Obras Públicas Municipales, garantizando la calidad de la obra que desde su primera etapa es utilizada por decenas de ciclistas, mientras otros ciudadanos la utilizan para ejercitarse en caminatas a diversas horas de la mañana y la tarde.

Dirección de Comunicación y Prensa, Ayuntamiento de Santiago

Viernes 1 de julio 2022