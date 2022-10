Albert Pujols tendrá su propio “Conflé”

Albert Pujols estará hasta en el desayuno, pues tendrá su propia marca de cereal.

La empresa PLB Sports & Entertainment decidió asociarse con «La Máquina» para que sea uno de los miembros de su compañía con el que crean un nuevo cereal en el que, por supuesto, el toletero dominicano será la imagen.

La marca de cereal llevará por nombre «Pujols Crunch», según las imagenes compartidas por el propio toletero dominicano en su cuenta en Twitter.

“Los sábados por la mañana con mis hijos se han vuelto un poco más divertidos! Me emociona decir que me he asociado con @plbse para crear mi propia marca de cereal, Pujols Crunch. Gracias a todos en PLB Sports & Entertainment que hicieron esto posible”, anunció Albert en su cuenta de Twitter.

Saturday mornings with my kids just got a little more fun! I am excited to say I have partnered with @plbse to create my own cereal brand, Pujols Crunch. Thank you to everyone at PLB Sports & Entertainment who made this possible. Pujols Crunch is available now, exclusively, at pic.twitter.com/iU2h65uBYe