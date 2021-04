Un hombre abrió fuego en un edificio de oficinas en la ciudad de Orange, las motivaciones se desconocen de momento

Un tiroteo en un edificio de oficinas del sur de California dejó cuatro muertos, incluyendo un niño, y un herido antes de que la policía disparase al sospechoso, informaron las autoridades.

Se estaban efectuando disparos en el momento en que los agentes policiales llegaron al edificio de dos pisos ubicado en la Avenida Lincoln en Orange alrededor de las 17:30 de la tarde, informó la teniente Jennifer Amat.

“Ocurrió un tiroteo con agentes policiales involucrados” y el sospechoso fue trasladado a un hospital, dijo Amat, quien desconocía su estado de salud.

DEVELOPING: At least four people are dead, including a child, after shooting in Orange County, California, authorities say. https://t.co/uIihMPujT5