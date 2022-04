La Policía de la urbe, capital de California, ha pedido a los habitantes evitar el área del suceso

La Policía de Sacramento, en el estado de California (EE.UU.), ha informado de que un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en la ciudad ha dejado múltiples víctimas.

#BREAKING : New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6

#breaking UPDATE 2:49am on mass shooting 10th & K #sacramento Heard at least 50 rounds in 15 seconds. 5 reported Triage code was “Black”. 3 highly critical just reported, 5 total enroute to two hospitals. This will be a mass shooting and homicide. @kron4news @KTVU @kcranews pic.twitter.com/hLDttwVb30