Águilas y Licey terminan 4-4 en Bonao; Alberto Rodríguez pega jonrón y Joan Adón domina

Los equipos protagonizaron un cerrado duelo de pretemporada de LIDOM, con una sólida apertura de Adón y producción ofensiva de ambos conjuntos

Bartolo García

Santiago.– Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey terminaron empatados 4-4 este lunes en un partido de preparación disputado en Bonao, como parte de la pretemporada 2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La ofensiva amarilla tuvo entre sus principales protagonistas a Alberto Rodríguez, quien conectó un cuadrangular y terminó de 3-1, con una carrera impulsada y otra anotada. Seuly Matías, Anderson de los Santos y Christopher Suero aportaron un doble cada uno.

De los Santos también anotó una carrera, mientras Alfredo Reyes conectó un sencillo y se robó una base. Ronny Rodríguez produjo una vuelta y Fernando Peguero agregó otra anotada para completar la producción de las Águilas.

Desde el montículo, Joan Adón encabezó el pitcheo cibaeño con tres entradas en blanco, cinco ponches, un solo hit permitido y sin otorgar boletos. Luego trabajaron Luis Reyes, Génesis Cabrera, Alan Perdomo, Daison Acosta, Kenyi Pérez, Félix Ramírez, Leandro López y Rodolfo Martínez.

Por los Tigres del Licey, que terminaron el encuentro con cuatro imparables, Orelvis Martínez conectó un hit y remolcó dos carreras, mientras Francisco Mejía aportó un doblete a la ofensiva azul.

El cuerpo de lanzadores del conjunto capitalino estuvo integrado por Adonis Medina, Luis Beltrán, Daniel Martínez, Elniery García, Andrew Pérez y Randel Clemente, quienes se repartieron el trabajo desde el montículo durante el choque de preparación.

Las Águilas continuarán su calendario de pretemporada este martes cuando reciban a los Granjeros de Moca en el Estadio Cibao, en Santiago, en un encuentro pautado para comenzar a la 1:00 de la tarde.