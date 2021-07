El curioso momento tuvo lugar durante un partido entre los Arizona Diamondbacks y los Gigantes de San Francisco

En el estadio Chase Field de Phoenix (EE.UU.), un hombre agarró al vuelo una pelota de béisbol mientras sostenía con una mano a su bebé y con la otra un vaso de cerveza, según se aprecia en un vídeo publicado en las redes sociales del que se han hecho eco medios locales.

El espectador asistía el pasado domingo a un partido de los Arizona Diamondbacks contra los San Francisco Giants, que compiten en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés).

This is the most amazing dad shit I’ve ever seen. Dude let the baby go, caught the ball, recovered the baby mid air, only spilled a drop of beer and the baby didn’t drop the bottle.

Legendary! pic.twitter.com/b25m1gNX5v