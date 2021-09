Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

Aunque no le guste a ningunos, diremos nuestra verdad.

El P. R. M. Organización política en el gobierno, pero que nació sin ideales, un partido que no fue fundado sino mudado del viejo PRD, Por un grupo de hombres y mujeres que cobardemente no quisieron defender los ideales del Dr. José Francisco Peña Gómez. Organización política que no presenta en su currículum de lucha ni siquiera un paro nacional de 24 horas, lo que permitió que el PLD – Acabara con la nación.

El PRM nace bajo la tutela de dos corrientes, Luis Abinader e Hipólito Mejia, pero con varias mini corrientes en desarrollo, hoy pujan 3 corrientes dentro de la organización, Luis Abinader, Hipólito Mejia, David Collado, pero que al avanzar el tiempo se fortalecen otras como son la de Carolina Mejia, José Ignacio Paliza, Chu Vásquez Martínez,Weligtón Arnau, Jesús Feris Iglesia, Geanilda Vásquez, Ramón Alburquerque, Ramón Emilio Concepción, Tony Peña Guaba y la más fuerte y temida por todos, la corriente del Dr. Guido Gómez Mazara, al que todos le temen, comenzando por el propio presidente de la República Dominicana, el Lic. Luis Abinader, ya que es Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque los dos cerebros mejores amueblados dentro de la organización. Siendo Guido Gómez Mazara el único perremeista que podría calzar la botas del máximo líder, José Francisco Peña Gómez. Sabemos la base admira a a Guido, el cual

siempre ha estado con la base.

A raíz de la conferencia que imparte el Dr. Guido Gómez Mazara a nivel nacional, denominada: Gobierno Partido y Sociedad. La cual a despertado un gran entusiasmo en la base del PRM y el pueblo, naturalmente, esto a puesto en posición de guardia a las dos corrientes principales del PRM – la de Luis Abinader e Hipólito Mejia, donde este último, supuestamente expresó, que por encima de su cadáver, dirigiría Guido Gómez Mazara el PRM. Todos le temen al liderazgo y a la capacidad de Guido, no hay dudas de que

ese liderazgo rancio de esas

dos fuerzas políticas dentro

del Partido Blanco, le temen

sin piedad a Gomez Mazara.

Debo sacar a la luz pública lo que siempre le hemos dicho a Guido Gómez Mazara, que sus enemigos no era solo Miguel Vargas Maldonado, que sabemos que sus verdaderos enemigos están dentro de la Gitana Blanca, que debería ser negra, pues no tiene esa entidad política ni ideales, ni principios.Hace rato que enterraron los legados de

Peña Gómez, tanto así, que

cuando alguien de la base lo menciona, le curten los ojos.

En la convención del 2018, las dos corrientes mayoritarias, bajaron líneas y se dividieron la dirección nacional y locales en todo el país.

Creando un disgusto entre los dirigentes, Jesús Vásquez Martínez, Wellington Arnau, Geanilda Vásquez, Jesús Feri Iglesia, y Ramón Emilio Concepción, ahora el plan es contra el Dr. Guido Gómez Mazara, ya que los demás, son todos ministros, vice – ministros y directores nacionales,aceptarán cualquier línea, seguirán callados, porque si sacan la cabeza, se la cortaran en el gobierno, pero Guido Gómez Mazara, será la víctima del plan que supuestamente ya se planteó en privado, de no haber convención con el voto universal, que sea una convención por delegados, donde Luis Abinader e Hipólito Mejia, se repartirán la dirección de la organización. Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, son la salvación de la base y la organización política llamada PRM. Los demás aceptarán lo que diga el presidente, le recordamos a nuestro amigo, Guido Gómez Mazara, que está dentro de un campo mimados y que el contacto con el enemigo es inminente, por tal razon, los que somos Guidistas, nos califican de enemigos, como es el caso de Félix Manuel Luna, Carlos Diaz, Mario Martínez,entre otros. Ya que dicha organización tiene marcada una división desde el momento en que fue mudada del viejo PRD. Por eso decimos, que el PRM, es un verdadero Afganistán.

Lo que va a suceder en esa organización política será peor, que lo que ocurrió cuando salieron del PRD. La historia se repetirá con fuerza.

Por Mario Martínez

Ex-candidato a Senador, Frente Amplio, Provincia la Altagracia.