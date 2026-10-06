Aeropuerto del Cibao se suma a programa internacional para apoyar a pasajeros con discapacidades no visibles

La terminal implementará el distintivo Hidden Disabilities Sunflower para identificar a viajeros que puedan requerir orientación, apoyo adicional o una atención más personalizada

Bartolo García

Santiago.– El Aeropuerto Internacional del Cibao anunció su incorporación al programa Hidden Disabilities Sunflower, una iniciativa internacional orientada a facilitar una experiencia más accesible, comprensiva e inclusiva para pasajeros con discapacidades, condiciones o enfermedades no visibles.

A través del programa, los viajeros que utilicen el cordón con el distintivo de girasoles podrán ser identificados por el personal de la terminal, con el propósito de recibir apoyo adicional, orientación y una atención más personalizada durante su tránsito por el aeropuerto.

El administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, Teófilo Gómez, explicó que la iniciativa forma parte de las acciones de la institución para mejorar la experiencia de servicio de sus usuarios. “Nuestro compromiso es garantizar que cada pasajero se sienta bienvenido, respetado y apoyado durante su viaje”, expresó.

Gómez señaló que integrarse al programa fortalece la visión de contar con un aeropuerto cada vez más inclusivo y accesible, al tiempo que exhortó a los usuarios a hacer un uso responsable del recurso para que la asistencia especializada llegue a quienes realmente la necesiten.

La terminal informó que trabaja en la implementación de esta iniciativa desde 2025, período durante el cual ha desarrollado jornadas de orientación y capacitación para su personal, además de colocar material informativo y señalización en diferentes áreas del aeropuerto.

Entre las condiciones no visibles mencionadas figuran el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), condiciones neurológicas, trastornos de ansiedad y depresión, entre otras situaciones que pueden requerir apoyo adicional durante un viaje.

Hidden Disabilities Sunflower fue lanzado en el Reino Unido en 2016 y, según las informaciones suministradas, es reconocido en más de 95 países, más de 340 aeropuertos y 31 aerolíneas. La incorporación del Aeropuerto del Cibao busca reforzar una cultura de respeto, empatía y atención a las necesidades particulares de cada pasajero.