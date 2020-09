La reconocida activista dominicana por la educación y ex candidata a diputada de ultramar por el Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Carmen Rojas se plantó mostrando un cartel frente a una escuela en el Alto Manhattan, advirtiendo que “el regreso a las clase de los niños es muerte”.

Rojas, que también es la presidenta de la Asociación de Padres de la escuela Juan Pablo Duarte (PS 132), añadió que reabrir las escuelas especialmente en la fecha escogida por el alcalde Bill de Blasio, está preocupando a miles de padres y madres de estudiantes en el distrito 6 que abarca los planteles en el Alto Manhattan, incluyendo el vecindario Inwood.

Las escuelas están supuestas a comenzar las clases este 10 de septiembre 2020 en medio de oscuros vaticinios de especialistas, médicos, infectológos y otros expertos sobre la posibilidad de que el coronavirus retorne a la ciudad y el estado durante las temporadas otoñal e invernal que ya asoman al aproximarse el final del verano.

Rojas, en una entrevista con el bloguero José Zabala (zabalaaldia.com) ayer martes señaló que el alcalde ni el canciller de educación Richard Carranza, de origen mexicano, cuentan con las herramientas adecuadas para impedir un contagio posiblemente masivo en las escuelas.

La iniciativa de la activista, se produce en momentos en que docenas de pediatras, también mantienen la advertencia de establecer protocolos funcionales y la mayoría de los padres proclaman que no enviarán sus hijos a las aulas, por temor al contagio.

El lunes la universidad estatal en el suburbio Oneonta tuvo que ser cerrada por el contagio de 105 estudiantes que se amontonaron en fiestas masivas que celebraron en los últimos fines de semana dentro y fuera del campus.

“Amados padres, en el nombre de Dios les suplico que no manden sus hijos a la escuela. Ni el alcalde ni el canciller tienen las herramientas en las manos para proteger la vida de nuestros niños, principales (directores), maestros y personal general de la escuelas ya que ninguno de ellos han visitado las 1,866 escuelas que tiene esta ciudad. No saben realmente las condiciones de nuestras escuelas” dijo Rojas en sus redes sociales.

“La pandemia es real. Nos estamos reuniendo al frente de las diferentes escuelas de nuestra comunidad, si alguien gusta acompañarnos pueden hacerlo, mandar mensaje privado para más información. Dios tiene el control”, agregó.

“Ellos dicen todo eso pero de que se cumpla no sabemos. Porque si van a despedir 9000 maestros a quien le creo, y no hay espacio para tener clase de 10 niños por salón, y hay tantas cosas que están diciendo que no son reales”, dijo la activista.

Mientras Rojas se manifestaba, trabajadores subcontratados por el Departamento de Educación (DOE) seguían haciendo trabajos de remodelación y adecuación en la mayoría de edificios escolares del Alto Manhattan.

Adentro, técnicos miden la corriente de aire en los planteles utilizando palos y pedazos de papel de sanitarios, lo que ha llamado la atención y generado el asombro de los que no conocían ese método de medición para cuantificar la calidad del aire.

Las escuelas de Nueva York representan el sistema escolar más grande de Estados Unidos.

Por Miguel Cruz Tejada