El gobernador de este estado, Andrew Cuomo, donde residen más de 850 mil dominicanos, hizo este domingo una cruda advertencia a los neoyorquinos, al expresar que “podrían venir los dos peores meses que hayamos visto del COVID-19, antes de la partida del presidente Donald Trump”.

Ante la victoria de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, Cuomo llamó a los estadounidenses a la unidad política, pero dijo creer que lo peor de la pandemia está por venir, “creo que el país está a punto de ver lo peor del coronavirus.

“Ves los números volviéndose locos en todo el territorio estadounidense, en todo el mundo, y lo ves en el otoño con el frío volviendo y vamos a tener dos meses largos”. “Desafortunadamente la administración Biden no toma posesión del cargo hasta el 20 de enero”, mostrándose optimista en cuanto a la nueva administración demócrata.

“Ahora verás un tono diferente”, dijo el gobernador. “Incluso verás que algunos gobernadores empiezan a tomar un tono diferente ahora que el Sr. Trump está fuera de la oficina.”

“Creo que la presión política de negar el COVID-19 ha desaparecido, creo que ahora verán a los científicos hablar con una voz sin bozal, y creo que los números van a subir y los americanos van a entender lo serio que es esto”.

Biden encontrará terreno común, acabando con la política divisiva del presidente Trump. “Pongamos un alto al rencor, a la lucha, tenemos problemas reales, sigamos adelante juntos”, aseguró Cuomo.

El sábado pasado el estado reportó más de 3,500 casos de coronavirus, con una tasa de positividad de 2.19%. A nivel nacional, además, se reportaron más de 126 mil nuevos casos y más de 1,000 muertes por COVID-19, según los datos más recientes de la Universidad Johns Hopkins.

Las estadísticas de la entidad World-Ometer, en USA, proveedora de estadísticas globales del COVID-19, cuyos datos son utilizados por los gobiernos del Reino Unido, Tailandia, Pakistán, Vietnam, y los medios Financial Times, The New York Times, entre otros, establece que actualmente en territorio estadounidense, hay 10,263,215 contagiados y 243,650 fallecidos por la enfermedad.

De esas cantidades el estado de NY presenta 562,365 contagios y 33,801 fallecimientos, y de estos la Gran Manzana tiene 269,828 contagiados y 24,060 fallecidos, entre ellos miles de dominicanos fallecidos y decenas de miles contagiados.

Por Ramón Mercedes